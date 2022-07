Le leader du Yewwi Askan Wi/Wallu a confirmé ses propos tenus lors de la présentation de condoléances aux familles des victimes de la manifestation du 17 juin dernier, non sans informer que les corps des victimes font l’objet de kidnapping. Pour toutes ces raisons et pour barrer la route à un troisième mandat de Macky Sall, il a appelé à un vote massif pour la coalition qu’il dirige.

La Tabaski n’a pas été de tout repos pour Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor, profitant de la commémoration du sacrifice d’Abraham, est longuement revenu sur certains points saillants de l’actualité qui défraient la chronique dans le pays. Parmi ces questions, celle de la stigmatisation des Casamançais. Le leader de la coalition Yewwi/Wallu persiste et signe : ‘’Cela devient assez répétitif en Casamance. De mars 2021 à aujourd’hui, sept jeunes ont été assassinés en Casamance, parce que simplement, ils manifestaient ici en Casamance. D’autres ont été torturés, malmenés. Cela est inadmissible. Il faut mettre un terme. Mais au-delà, ce qui se passe, c’est cette stigmatisation des Casamançais. Et quand je parle des Casamançais, cela va au-delà d’une ethnie. Ce sont seuls les ignares, qui ne connaissent pas la Casamance qui pensent que la Casamance rythme avec une ethnie’’ a, en substance, persisté le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko, quelques minutes après la prière de la Tabaski.

Selon lui, cette stigmatisation se manifeste par un ciblage, lors des arrestations dans des manifestations. --Je ne parle même pas de la Casamance. Mais à Dakar et ailleurs où des forces de défense et de Sécurité (FDS) se permettent de traiter les ressortissants de la Casamance arrêtés dans des manifestations, systématiquement, de rebelles’’, a-t-il ajouté.

De l’avis de ‘’Pros’’, comme l’appellent ses affidés, personne ne peut les empêcher de dénoncer ces pratiques. Aux ‘’moralisateurs qui profitent de ces sorties, pour ruer sur les médias et décréter des propos d’une extrême gravité’’, Ousmane Sonko leur demande de ‘’garder leurs leçons’’, s’ils n’ont pas le courage de ‘’dénoncer ces dérives extrêmement graves qui ont fini de créer un malaise général en Casamance’’.

Non-restitution des corps des jeunes tués par balles

Sur un autre sujet, le leader du Pastef a tenu à informer l’opinion sur la question des dépouilles des deux jeunes morts dans la commune de Ziguinchor, lors des dernières manifestations de l’opposition. ‘’Les familles ne peuvent toujours pas entrer en possession de la dépouille de leurs enfants. À Bignona, le procureur refuse de restituer le corps. Il est gardé par la gendarmerie et on refuse de délivrer le genre de mort. À Ziguinchor, ils ont prétendu avoir fait une autopsie et on conclut en une mort par arme blanche. Les familles ont souhaité faire la contre-expertise. Ce que la loi leur permet. Les avocats ont retenu un expert qui se trouve être l’un des meilleurs de sa spécialité’’, a-t-il soutenu.

À l’en croire, il s’agit d’un chirurgien, médecin légiste et en même temps expert balistique au Sénégal. ‘’Le procureur refuse cela ; il demande de désigner un autre expert. Ce que nous n’accepterons pas’’, a-t-il averti.

Aux politiciens de la région de Ziguinchor qui le traitent de ‘’rebelle’’, Ousmane leur demande ‘’de consommer tranquillement le butin de leur position et compromission vis-à-vis de Macky et d’avoir, cette fois-ci, la pudeur de se taire. Parce que, c’en est trop !’’.

Sur la question du troisième mandat que le président de la République a ‘’décidé de déposer’’, il a encore averti en soulignant que ce que les Sénégalais n’ont pas accepté pour Abdoulaye Wade, ils ne le feront pas pour Macky Sall. Parce que cela va engendrer ‘’le début d’une instabilité chronique dans le pays’’. Dans la même veine, il a révélé que Macky Sall a commis un cabinet américain, à qui il paye des milliards des impôts du Sénégalais, pour faire son lobbying auprès des institutions internationales, des présidents étrangers, des chancelleries étrangères et des milieux d’affaires internationaux, pour les convaincre de valider sa troisième candidature.

‘’Nous allons vers des lendemains extrêmement sombres’’, a prédit le maire de Ziguinchor. Pour épargner le pays de ces lendemains macabres, il a appelé les Sénégalais à un vote massif en faveur de Yewwi et Wallu pour que l’on ne parle plus de troisième mandat.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)