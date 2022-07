Sadio Mané va effectuer sa première apparition officielle sous les couleurs du Bayern Munich, ce samedi, en finale de la Supercoupe d’Allemagne contre le RB Leipzig. Les Bavarois visent leur 10e trophée.

La saison de football en Allemagne démarre officiellement, ce samedi, avec la finale de la Supercoupe. Cette rencontre oppose le champion d’Allemagne, le Bayern Munich, et le vainqueur de la Coupe d’Allemagne, Leipzig. Cette 22e édition offre aux amateurs du football une affiche inédite, entre un habitué de la compétition, le FCB (16e apparition), et le novice, RB Leipzig. Tenants du titre et détenteur du plus grand nombre de trophées (9 titres), les Bavarois visent leur 10e sacre. Le club munichois a joué les 10 dernières éditions. Ils en ont gagné 6 et perdu 4.

Ce sera également le baptême du feu pour Sadio Mané sous les couleurs du club bavarois. L’international sénégalais va jouer son premier match officiel avec le Bayern et tentera de remporter son premier trophée de la saison et de son séjour en Bavière. L’ancien attaquant de Liverpool a déjà eu l’occasion de se montrer avec ses nouveaux coéquipiers, lors du match amical remporté (6-2) contre DC United, à Washington. Mané avait inscrit son premier but en ouvrant le score dès la 5e mn. Il avait ensuite servi une passe décisive à Serge Gnabry (44e) pour le but du 3-0.

Nouvelle recrue du FCB cet été, Sadio Mané sera la grande attraction de ce premier acte de la saison 2022-2022 en Allemagne. Après le départ du goleador polonais Lewandowski, les attentes sont grandes chez les supporters bavarois. Et le coach du Bayern le sait. Mais Julian Nagelsmann est confiant pour le champion d’Afrique. ‘’Je suis sûr qu’il jouera un très bon match samedi’’. Le technicien allemand a surtout noté le travail effectué par son attaquant durant ces derniers jours, ‘’à quel point il est actif à l’entraînement, à quel point il s’entraîne’’.

Si le coach a assuré que parmi les nouveaux venus, Mané a plus de chance de démarrer la partie, il reste à savoir à quel poste il va évoluer samedi. Des propos de l’entraineur, il y a une forte probabilité que le Sénégalais joue en pointe, même s’il dispose d’autres choix comme Choupo Moting ou Mathys Tel, fraichement débarqué au Bayern en provenance du Stade Rennais. ‘’Sadio est un attaquant. Il jouera certainement en tant qu’attaquant. Je parle rarement de nos formations tactiques afin de ne pas faciliter la tâche à l’adversaire. Mais c’est définitivement une option pour lui de jouer devant’’.

Même si son équipe est favorite pour ce match, Julian ne s’attend pas à un match facile, ce samedi. ‘’Leipzig est une équipe très forte et stable, en partie parce qu’elle n’a pas beaucoup de recrues à intégrer. C’est un club jeune et affamé, qui essaie toujours de déloger le FC Bayern’’, a-t-il noté.

Pour sa première finale en Supercoupe, le RB Leipzig va tout mettre en œuvre pour réaliser son premier sacre. La jeune formation allemande a soulevé son premier trophée majeur la saison passée, avec la Coupe d’Allemagne. Pour ce nouvel exercice, le club envisage de ‘’tout gagner’’, selon son coach Domenico Tedescu. Le technicien germano-italien et ses hommes ne feront donc pas de cadeau aux champions d’Allemagne, cet après-midi. Nagelsmann et ses joueurs sont donc avertis.

Gueye et Diallo à l’assaut des Canaris jaunes

En France, la saison de football va reprendre ses droits, avec la finale du Trophée des champions, ce dimanche. Cette rencontre oppose le champion de France, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes, au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv, en Israël. Le PSG, qui a perdu la dernière finale face au champion sortant, Lille (1-0), va tenter de renouer avec ce trophée. Le club de la capitale, détenant le plus grand nombre de titres dans cette compétition (15 trophées), vise une 16e victoire. Le PSG a joué les neuf dernières éditions du Trophée des champions, avec sept victoires et une défaite. Par contre, les Canaris jaunes, qui sont en quête d’un quatrième titre, n’ont pas joué cette compétition depuis 2001.

Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo sont retenus dans le groupe de Christophe Galtier pour ce voyage. Annoncés parmi les joueurs placés sur le marché du transfert estival, cette finale pourrait être la dernière occasion pour les deux Sénégalais de remporter un dernier trophée avec les Rouge et bleu. Les deux champions d’Afrique ont néanmoins pris part à la tournée japonaise du PSG. Ils ont joué les quatre rencontres amicales avec trois titularisations pour chacun.

Ainsi, Idrissa Gana Gueye pourrait faire son comeback en Premier League, dans son ancien club, Everton. Pour sa part, Abdou Diallo est dans le viseur du Milan AC et du Stade Rennais.

LOUIS GEORGES DIATTA