Sérieux de bout en bout, le Real Madrid a repris l’exercice 2022-2023 là où le précédent s’était arrêté : sur le toit de l’Europe. Il est coutume de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.

Carlo Ancelotti ne s’est donc pas posé de questions au moment de remplir la feuille de match. L’Italien a reconduit le même onze que lors de la finale de Ligue des champions remportée face à Liverpool en mai dernier. Suffisant pour s’adjuger une cinquième Supercoupe d'Europe et recoller au FC Barcelone et à l’AC Milan au palmarès.

De son côté, la joueuse équipe de Francfort a malgré tout montré qu’elle pouvait élever son niveau après la correction 1-6 reçue à domicile par le Bayern en ouverture de la Bundesliga. Real Maîtrise L’entraîneur autrichien Oliver Glasner attendait plus de compacité de ses Aigles. La consigne respectée, les deux formations ronronnent en début de partie et attendent le quart d’heure de jeu pour se débrider.

La première mèche est allemande avec Lindström qui lance Kamada plein axe mais Thibaut Courtois est à la parade sur la frappe du Japonais (13e). Madrid répond du tac au tac quand Valverde centre fort pour Benzema, lequel décale subtilement Vinicius, qui voit son compatriote brésilien Tuta s’interposer sur sa ligne alors que Trapp était battu (17e). Sans complexe, les Allemands jouent crânement leur chance. Excentré sur le côté droit de la surface espagnole, Knauff alerte Courtois, bien vigilant (24e).

Sûrement plus affûté que son adversaire du soir, Francfort prend le jeu à son compte au fil du premier acte et le Real contre. Trapp doit s’interposer sur une tentative lointaine d’un Vinicius percutant sur son aile. Mais il est impuissant sur le corner suivant quand Benzema s’élève haut au cœur de la surface et dévie de la tête pour Casemiro sur la ligne de but, qui remet à son tour à Alaba pour l’ouverture du score dans le but vide (1-0, 37e).

Le Nueve, encore trouvé dans la surface, manque de peu le but du break (40e). À la pause, tout est sous contrôle pour la Casa Blanca. Et à la fin, c’est toujours Madrid qui gagne Au retour des vestiaires, Vinicius bute sur le portier de Francfort en reprenant un centre à mi-hauteur de Ferland Mendy (55e). Loin d’être résigné, Oliver Glasner montre clairement ses intentions peu avant l’heure de jeu en faisant entrer Mario Götze et l’ancien Nantais Randal Kolo Muani pour muer son 3-4-3 en un 4-1-4-1 plus offensif. Le moment où les Adler se découvrent. Pas attaqué aux vingt mètres, Casemiro assène un coup de canon sur la transversale (60e), avant que le favori du Ballon d’or ne débloque son compteur de l’année. Lancé loin en profondeur, Vinicius cavale et passe le ballon dans l’axe à Karim Benzema, qui le catapulte au fond des filets d’un Kevin Trapp masqué (2-0, 65e).

Une 324e réalisation avec le Real qui lui permet de définitivement effacer Raúl des tablettes pour devenir seul le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club. Dans les dix dernières minutes, le Français Aurélien Tchouaméni et l’Allemand Antonio Rüdiger disputent sereinement leurs premières minutes sous la prestigieuse tunique blanche.

Les Merengues mettent fin à une invincibilité des Aigles vieille de 62 ans contre des clubs espagnols, repartent de Finlande avec un nouveau trophée dans leur besace et vont désormais pouvoir se consacrer à la défense de leur couronne espagnole. Les joueurs de Francfort savent eux désormais à quoi s’en tenir avant de faire leur grand retour en Ligue des champions