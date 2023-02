Symposium chefs d’état-major 

La 12ème édition du symposium des Chefs d’état-major des Armées de l’air africaines (AACS) aura lieu du 27 février au 3 mars prochain, sous la présidence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba. Selon une note parvenue à notre rédaction, ce Symposium est une initiative de coopération multinationale en matière de sécurité, facilitée par l'Association des forces aériennes africaines et parrainée par U.S. Air Forces Africa. Selon le communiqué, environ 74 délégués de 40 Nations africaines y participeront.

Les participants viennent de l’Algérie, de l’Angola, du Bénin, du Botswana, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, de la Guinée équatoriale, de l’Eswatini, du Gabon, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Kenya, du Lesotho, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, de la Mauritanie, du Maroc, du Mozambique, de la Namibie, du Niger, du Nigeria, de la République du Congo, du Rwanda, des Seychelles, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie.

L'événement, d’après la même source, comprend une gamme variée d'ateliers ainsi que des activités culturelles. Il vise à favoriser des relations militaires plus efficaces entre les nations participantes. Le premier symposium des chefs d’état-major des Armées de l’air africaines a été accueilli par l'Éthiopie en 2011. ‘’Organisé conjointement par U.S. Air Forces Africa et l'armée de l'air sénégalaise, le Symposium des chefs d'état-major des Armées de l'air africaines 2023 s'appuie sur les symposiums précédents en identifiant les principaux défis auxquels sont confrontés les chefs d’état-major des Armées de l’air africaines, en discutant du partage des ressources et du soutien des aéronefs, et en cherchant à renforcer les réseaux de partenaires en élargissant l'adhésion à l'AAAF. Le thème de ce symposium porte sur ‘’les menaces transnationales pour la puissance aérienne africaine’’.