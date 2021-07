Syndicat assureurs

Le fait est historique et mérite d’être souligné. Trente ans après la première élection, le Syndicat national des employés et cadres des entreprises d’assurances (SNECEA) a procédé, hier au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, au congrès d’investiture du nouveau bureau. Pour cette nouvelle aventure, le secrétaire général du syndicat, Amdi Moustapha Diallo, prône l’amélioration des conditions de vie des travailleurs ainsi que la prise en charge sanitaire des collaborateurs.

En effet, selon lui, les conditions de travail de ces derniers ‘’reste encore à désirer, même si des pas ont été faits dans le temps, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Pour ce qui est de la couverture maladie des assureurs, nous sommes en train de commercialiser des produits pour nos clients et il faudrait que nous soyons pris en compte en tant que salarié’’. S’agissant de la question de l’immobilier, le syndicat souhaite soutenir ses collaborateurs pour que chaque assureur ait un toit payable par tranche.

...Ainsi, d’après lui, un projet de 2 milliards a été accordé par ‘’une banque de la place. De ce fait, M. Diallo a fait savoir que ‘’tout travailleur, avec seulement un bulletin de salaire, peut bénéficier d’un terrain de 150 ou 200 m2 dans un premier temps, avant d’entamer les procédures de construction’’. Le nouvel élu a également affirmé que le patronat a entamé des voies permettant les négociations, en ce qui concerne la convention. Cette dernière, datée de 1977, est jugée obsolète par ce dernier et soutient qu’elle doit être revue. Car ‘’elle fait partie des conventions les plus anciennes. Il y a énormément de changements, entretemps. Nous étions dans le même syndicat avec la banque qui est le secteur des banques (…). Et nous continuons toujours avec cette même convention, alors que les métiers qui y sont intégrés n’existent plus’’.