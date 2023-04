La thématique de l’opportunité d’une candidature du président Macky Sall a réuni, hier, les membres de la Task Force républicaine (TFR) et les militants de l’APR. À cette occasion, des membres du gouvernement, dont Ismaïla Madior Fall et Aissata Tall Sall, ont soutenu la ‘’légalité'' de la candidature de Macky à la prochaine élection présidentielle.

La Task Force républicaine (TFR) a tenu, hier, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, son premier rendez-vous qui est un moment de rencontres, d’échanges et de débats sur des questions d’intérêt national. La thématique de l’opportunité d’une candidature du président Macky Sall dans le contexte actuel a été abordée, lors de cette première édition. C’est à l’aune de cette thématique que trois sujets ont été abordés.

Un premier point, portant sur la recevabilité de la candidature du président Macky Sall à l’élection présidentielle de février 2024, a été argumenté par le professeur Ismaïla Madior Fall. Le ministre de la Justice explique qu’il s’agit là d''’une question juridiquement réglée'', au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2016, saisi par le président de la République suivant la lettre n°0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016. ''Cette décision est claire et écarte du champ d’application de la Constitution le mandat de 7 ans, allant de 2012 à 2019. Pour nous, Task Force républicaine, nous avons la certitude de la recevabilité de la candidature du président Macky Sall et nous encourageons fortement notre leader à en faire acte, le moment venu'', a déclaré le coordonnateur Birame Faye.

À cette fin, la TFR s’engage, dans un programme de promotion de la candidature du président Macky Sall, au moyen d’actions de vulgarisation de ses qualités d’homme d’État, de son offre politique et de son bilan comme président de la République.

Ainsi, la TFR a conçu un plan d’action articulé autour de nombreuses initiatives qui seront déroulées sur la période de mars 2023 à janvier 2024, sous forme de rencontres diverses avec toutes les composantes et forces vives de la Nation, des interviews et des contributions scientifiques dans la presse, etc. Il s’agira de réaliser un vaste programme d’animation politique sur l’ensemble du territoire national, avec pour résultat attendu le portage populaire de la candidature du président Macky Sall.

Le deuxième sujet a porté sur l'’’Émergence du Sénégal, acquis et perspectives''. Il a été introduit Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, qui a su démontrer les changements de développement positifs induits par les politiques et programmes publics mis en œuvre sous le magistère du président Macky Sall, avec comme référentiel le Plan Sénégal émergent (PSE). Les conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais ont été profondément améliorées, dans tous les domaines, dit-il.

De l’atténuation des inégalités sociales et territoriales aux victoires sportives, en passant par une meilleure mobilité sur l’ensemble du territoire national, un meilleur accès aux soins de santé, l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs, le soutien aux coûts de la vie, ''l’État s’est employé à faire réalité le slogan 'Un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous''’, ajoute le ministre des Finances.

D'après Moustapha Ba, ''sur le chemin de l’émergence, d’heureuses perspectives s’offrent à notre pays, tant du fait de la solidité de nos agrégats économiques, la pertinence de nos choix de politique publique que par les opportunités offertes par notre sous-sol, tout cela en comptant sur le génie créateur de notre peuple''.

Le troisième et dernier sujet a été ''Géopolitique, stabilité et questions sécuritaires'', pour démontrer l’exception sénégalaise dans une sous-région marquée par des conflits armés, le terrorisme islamiste, ainsi que l’instabilité institutionnelle.

Aux yeux du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, il est bon de rappeler que depuis son érection en août 1960, la République du Sénégal est la seule toujours debout en Afrique subsaharienne, avec une continuité absolue du fonctionnement de ses institutions, dans un système démocratique salué par la communauté internationale.

Toutefois, note-t-il, les menaces sont lourdes, du fait du contexte sous-régional, avec beaucoup de pays en proie à des difficultés de tous ordres.

À l’issue des exposés et débats, les membres de la Task Force ont souligné que ce rendez-vous est une initiative au service exclusif de l'Alliance pour la République (APR), qui a vocation à être pérennisé et territorialisé. ‘’Il a pour objectif de servir d’instrument contributif à la promotion, ainsi qu’à la propagation des idées de notre parti et du programme du président Macky Sall. Il est heureux de constater, pour s’en féliciter, que les échanges entre panélistes ont permis de s’accorder sur la nécessité de préserver, en les consolidant, tous les acquis de notre pays et de notre peuple, en renouvelant notre confiance au président Macky Sall qui a prouvé ses capacités politiques, managériales et d’homme d’État respecté par la communauté internationale'', a déclaré Birame Faye.

BABACAR SY SEYE