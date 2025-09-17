La polémique enfle à Thiès au sujet du sort du restaurant Kawsara, situé à Thiès-Ouest, sur l’axe menant à la gare routière. Le maire de la ville, Babacar Diop, a annoncé sa démolition, dans le cadre des travaux de construction d’un giratoire stratégique, un projet initié par l’État du Sénégal depuis 2018, visant à améliorer la circulation et la sécurité routière.

Le programme d’aménagement de l’avenue Caen, initié par la mairie, s’inscrit dans une logique d’intérêt général : fluidifier la mobilité urbaine, désengorger la zone et réduire les risques pour les usagers de la route. Une visite de terrain a été effectuée sur le site par le maire et son équipe, en présence des responsables de l’Ageroute, d’Eiffage et de l’ERT, afin de constater l’état d’avancement des travaux et planifier la suite des opérations.

Face à ces annonces, le propriétaire du restaurant, Mame Cheikh Ndoye, a rapidement réagi. Lors d’un point de presse, il a tenu à préciser qu’il n’a jamais refusé de libérer les lieux. ‘’Il n’a jamais été question pour moi de bloquer un projet d’intérêt national. Nous avons toujours été disposés à accompagner l’État’’, a-t-il affirmé. Monsieur Ndoye déplore cependant l’absence de démarches officielles pour identifier un site de recasement ou définir les modalités d’indemnisation. ‘’Nous demandons simplement que les règles de droit soient respectées. Jusqu’ici, aucune procédure formelle n’a été enclenchée’’, a-t-il insisté.

Le restaurateur, qui emploie une quarantaine de travailleurs, s’inquiète des conséquences sociales d’une fermeture brutale sans solution alternative.

Entouré de ses employés, Mame Cheikh Ndoye a sollicité l’accompagnement des autorités pour éviter une décision qu’il juge précipitée. ‘’Nous ne voulons pas donner l’impression que c’est nous qui ralentissons les travaux. Mais nous demandons à être traités avec équité’’, a-t-il ajouté.

Ce différend met en lumière la sensibilité des projets d’aménagement urbain où se croisent enjeux de développement, droits des propriétaires privés et impératifs sociaux.

À Thiès, l’opinion reste partagée et tous attendent désormais que l’État tranche dans le respect des procédures afin que ce litige n’entrave pas un projet d’infrastructure attendu depuis plusieurs années.

Ndeye Diallo ( Thiès)