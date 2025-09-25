Publié le 25 Sep 2025 - 15:46
THIÈS : INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Le maire Babacar Diop lance un vaste plan de réhabilitation

 

La mairie de la ville de Thiès a officiellement lancé ce mercredi matin les travaux de réfection des routes secondaires à partir de l'avenue Aynina Fall. Une initiative portée par le maire, Dr Babacar Diop, qui a dressé un état des lieux préoccupant de l'état des infrastructures routières dans la cité du Rail.

 

« Depuis quelques années, la demande la plus pressante, c'est l'état des routes à Thiès », a déclaré le premier magistrat de la ville. Selon lui, les principales artères sont dans un état de dégradation avancée, au point de devenir impraticables. Parmi les axes concernés : l'avenue Aynina Fall, Bountou Dépôt, la route menant au commissariat central, Jules Sagna, la voie de la Cité Senghor à Thiès-Est ou encore l'axe vers l'hôpital régional. « Ce sont des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement », a insisté Dr Diop.

Pour répondre à cette préoccupation majeure des populations, la municipalité a élaboré une stratégie de réhabilitation progressive qui couvre pour l'instant plus de 13 kilomètres de voirie. Le maire précise que, même si la compétence en matière de réfection routière relève d'autres structures de l'État, la mairie ne pouvait rester inactive. « Un maire ne peut se cacher derrière le fait qu'il n'a pas de moyens. On trouve des stratégies, on mobilise le conseil municipal et on fait des efforts pour prendre en charge la revendication des citoyens », a-t-il martelé.

À ce jour, une enveloppe de 500 millions de FCFA a été mobilisée par la mairie avec l'appui du conseil municipal. Un montant jugé insuffisant au regard de l'ampleur des travaux à réaliser. D'où l'appel du maire à l'expertise locale et à la solidarité citoyenne. « Si chacun apporte sa contribution, nous réussirons des choses extrêmement importantes ici à Thiès », a-t-il lancé avant d'exprimer l'espoir de voir l'État accompagner ce vaste chantier.

Avec ce programme, l'équipe municipale entend amorcer une dynamique durable de réhabilitation routière afin de redonner aux habitants de Thiès des infrastructures dignes de ce nom.

 

Ndeye Diallo (Thiès)

Section: 
social
ENSA DE THIÈS - SES REVENDICATIONS IGNORÉES : Le SAES durcit le ton
RAPPORTS CENTIF : Wally Seck mis en liberté provisoire, Madiambal recherché
PROGRAMME DE MAÏS HYBRIDE : Les cultivateurs de Taïba Niassène espèrent de très bons rendements
PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE : Les progrès significatifs du Sénégal
Tournons la page
INTERDICTION DES PORTABLES A L’ECOLE : L’Etat prend une décision ferme
OCCUPATION ANARCHIQUE : Le nouveau MINT s'attaque à la patate chaude
DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES : Babacar Ndiaye dénonce ‘’une nouvelle colonisation économique’’
DEUX CRIMES EN L’ESPACE DE 48 HEURES : Ngaparou sous les feux de la rampe !
RETARD MISE EN ŒUVRE DU PACASEN DANS 125 COMMUNES : Le Sg de l’AFP, Mbaye Dione, écrit au ministre Balla M. Fofana
INNOVATION NUMÉRIQUE : L’Afrique se mobilise pour une intelligence artificielle souveraine
Rentrée scolaire
MARCHE POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE : Un plaidoyer sur le financement de l’agroécologie
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE : L’IARPA dégage les grandes lignes de l’événement prévu à Dakar
AUDIT NATIONAL DES TITRES MINIERS : Birame Soulèye Diop révèle l’existence de 228 sites clandestins
Plainte contre Pape Mahawa Semou Diouf
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES ADO/JEUNES : Le comité régional de plaidoyer porte le combat auprès des autorités
FORMATION CITOYENNE : Jacadémie outille 150 jeunes sur le civisme et le leadership
Trafic de drogue
Migration irrégulière