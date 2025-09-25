La mairie de la ville de Thiès a officiellement lancé ce mercredi matin les travaux de réfection des routes secondaires à partir de l'avenue Aynina Fall. Une initiative portée par le maire, Dr Babacar Diop, qui a dressé un état des lieux préoccupant de l'état des infrastructures routières dans la cité du Rail.

« Depuis quelques années, la demande la plus pressante, c'est l'état des routes à Thiès », a déclaré le premier magistrat de la ville. Selon lui, les principales artères sont dans un état de dégradation avancée, au point de devenir impraticables. Parmi les axes concernés : l'avenue Aynina Fall, Bountou Dépôt, la route menant au commissariat central, Jules Sagna, la voie de la Cité Senghor à Thiès-Est ou encore l'axe vers l'hôpital régional. « Ce sont des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement », a insisté Dr Diop.

Pour répondre à cette préoccupation majeure des populations, la municipalité a élaboré une stratégie de réhabilitation progressive qui couvre pour l'instant plus de 13 kilomètres de voirie. Le maire précise que, même si la compétence en matière de réfection routière relève d'autres structures de l'État, la mairie ne pouvait rester inactive. « Un maire ne peut se cacher derrière le fait qu'il n'a pas de moyens. On trouve des stratégies, on mobilise le conseil municipal et on fait des efforts pour prendre en charge la revendication des citoyens », a-t-il martelé.

À ce jour, une enveloppe de 500 millions de FCFA a été mobilisée par la mairie avec l'appui du conseil municipal. Un montant jugé insuffisant au regard de l'ampleur des travaux à réaliser. D'où l'appel du maire à l'expertise locale et à la solidarité citoyenne. « Si chacun apporte sa contribution, nous réussirons des choses extrêmement importantes ici à Thiès », a-t-il lancé avant d'exprimer l'espoir de voir l'État accompagner ce vaste chantier.

Avec ce programme, l'équipe municipale entend amorcer une dynamique durable de réhabilitation routière afin de redonner aux habitants de Thiès des infrastructures dignes de ce nom.

Ndeye Diallo (Thiès)