Tentative d'assassinat par incendie volontaire avorté. C’est le crime que les gendarmes de la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès reprochent à K. Fall. Las d’attendre son épouse qui tardait à rejoindre le domicile conjugal, il a voulu la tuer.

Il y a de cela trois ans, après plusieurs mois d’une relation amoureuse, K. Fall et M. D. se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Le couple était plus que soudé, dans la mesure où les deux tourtereaux ont des liens de parenté et vivaient en parfaite harmonie dans le département de Pikine.

Mais il y a quelque temps, M. D., pour une raison inconnue du grand public, a voulu se soustraire du mariage. Ainsi, elle a quitté le domicile conjugal pour se rendre chez des parents à Tivaouane. Elle est allée se réfugier chez une cousine demeurant au quartier Mouride. Profitant de la célébration du Maouloud, K. Fall a tenté, en vain, de raisonner sa dulcinée. Devant cet échec, il a ourdi un plan machiavélique pour punir son épouse.

Selon nos informations, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2023, il a quitté son domicile pour rallier Tivaouane. Une fois sur place, renseignent nos interlocuteurs, il n'a pas mis du temps à retrouver le domicile où loge sa femme. Ne pouvant pas y accéder, il est passé par la terrasse d'une maison voisine. Une fois dans la cour, il a procédé à une reconnaissance des lieux. Ayant repéré sa femme dans une des chambres, en compagnie de deux personnes, informent nos interlocuteurs, il a aspergé les lieux d'essence qu'il avait apportée. Puis, il a sorti des allumettes, pour y mettre le feu.

Heureusement, les occupants de la chambre ayant senti l'odeur de l'essence, ils ont crié de toutes leurs forces. Dans la précipitation, K. Fall a mis le feu qui s’est propagé uniquement dans la cour de la concession, brulant des draps qui s'y trouvaient et laissant des marques indélébiles sur le mur et la véranda. Le mari éconduit s’est précipité pour escalader le mur et disparaître dans la nature.

Malheureusement pour lui, la maison était équipée de caméras de surveillance. Leur exploitation a permis à sa femme de le reconnaitre et de l'identifier. C'est ainsi que le propriétaire de la maison a porté plainte à la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès.

Les hommes du commandant Badara Fall, patron de cette unité d’élite de la gendarmerie, n’ont pas tardé à le localiser et à l'arrêter à Dakar où il se terrait.

À l'issue de sa garde à vue, K. Fall a été présenté hier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès pour tentative d'assassinat par incendie volontaire avorté.

CHEIKH THIAM