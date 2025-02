Thierno Alassane Sall revient À La Charge

Hier, le débat sur l’abrogation de la loi d’amnistie a pris une nouvelle tournure, avec les déclarations de Thierno Alassane Sall. D’après le leader de la République des valeurs, les députés du Pastef veulent réécrire l’histoire à leur avantage. ¨Pour qui nous prennent-ils ?, tonne-t-il.

¨Les députés Pastef tentent aujourd’hui de nous faire croire qu’ils auraient déjà déposé, par le passé, deux propositions de loi d’abrogation de l’amnistie. Si tel était le cas, même les oiseaux qui survolent l’Assemblée nationale auraient été au courant¨, a-t-il affirmé. Il va plus loin en s’interrogeant sur une possible falsification des faits pour obtenir une reconnaissance tardive dans cette initiative politique.

¨Le système Pastef se transformerait-il maintenant en faussaire, pour disputer ridiculement une primauté dans l’initiative ? Donc pour lui, cette manœuvre n’a pour seul objectif que de gagner du temps. ¨Nul n’est dupe ! Si Pastef tente de gagner du temps et de faire dans le faux, c’est dans l’espoir d’une abrogation taillée sur mesure. La loi d’amnistie doit être intégralement abrogée. Autrement dit, il rejette catégoriquement toute tentative d’aménagement de la loi et réclame une abrogation pure et simple, sans compromis.