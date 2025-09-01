Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s’est rendu ce week-end à Tiénaba, cité religieuse de la région de Thiès. Mandaté par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et par le Premier ministre, Ousmane Sonko, il a pris part à une Ziarra en prélude au Gamou annuel. Reçu par le khalife général de Tiénaba, en présence de notables et de dignitaires religieux, El Malick Ndiaye a transmis le message de considération et de respect des plus hautes autorités de l’État. Dans son allocution, il a mis en avant la place centrale du dialogue entre le pouvoir politique et les foyers religieux, rappelant que ces derniers demeurent ‘’des piliers de la stabilité et de la cohésion nationale’’.

Le président de l’Assemblée nationale a également souligné l’engagement du gouvernement à renforcer les liens de confiance avec les communautés spirituelles et à travailler pour le développement économique et social du Sénégal. ‘’Le gouvernement reste déterminé à promouvoir un modèle de progrès qui intègre nos valeurs culturelles et spirituelles’’, a-t-il déclaré.

La rencontre, marquée par des échanges empreints de cordialité, a été l’occasion pour le khalife et ses proches de réaffirmer leurs prières pour la paix, la prospérité et la réussite des actions entreprises par les nouvelles autorités.

Ndeye Diallo (Thiès)