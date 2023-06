Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ne veut plus d’activités politiques à Touba. Il demande aussi la délocalisation des lieux de vote de la ville sainte.

Les récentes manifestations qui ont secoué le pays n’ont pas épargné la ville sainte de Touba. Suite à ces événements, le khalife général des mourides a pris un certain nombre de décisions. La première est de confier la sécurité de Touba aux Baye Fall qu’il a reçus le samedi 10 juin. L’autre décision est d’interdire, dans la ville sainte, toute activité ou manifestation politique.

En effet, aux yeux de Serigne Mountakha, la sécurité ne saurait faire défaut. D’où son choix de confier cette problématique aux disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui est ‘’la sécurité de la confrérie’’, car ayant été le premier à qui la mission a été dévolue. Et que cela continue jusqu’à présent. ‘’La sécurité de Touba est confiée à vous les Baye Fall. Ce qui nous fait le plus mal encore, ce sont les activités politiques dans la ville. Or, c’est ce que nous n’aimons pas voir ici. Ils peuvent aller ailleurs pour le faire’’, a ordonné le khalife.

Toutefois, il recommande aux Baye Fall de le faire dans la paix et la quiétude, comme le faisait le fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. ‘’Tout doit se faire dans la paix. Quand nous disons cela, tout le monde doit l’entendre et le croire. Serigne Touba a accompli un grand travail et Dieu l’a fait rencontrer de méchants ennemis. Il s’en est sorti, est revenu dans la ville et aucune goutte de sang n’a été versée. C’est comme ça que le travail doit se faire. C’est l’héritage de Serigne Touba. Nous devons tous lui dédier cela. Tout ce qui doit se passer le sera dans les normes de la loi et tout va bien se dérouler. Ce qui m’importe le plus, c’est la cessation des activités politiques et je suis heureux de cette rencontre’’, a ajouté le saint homme.

Par ailleurs, le patriarche de Darou Minan a aussi demandé la délocalisation des lieux de vote de la ville sainte de Touba.

NDEYE KHOUDIA DIENG(STAGIAIRE)