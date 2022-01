Dans le cadre de la réalisation du PSE, le Sénégal ambitionne de devenir "la destination touristique de référence" et de faire du tourisme un vecteur de développement social et territorial, par le biais du relèvement de la qualité et de la diversité de l’offre touristique.

Dans cette optique, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, qui a tenu hier une rencontre de partage avec les acteurs publics et privés concernant le Plan stratégique de développement du tourisme et des transports aériens (PTDE) 2020-2025, a engagé le chantier pour la montée en gamme du tourisme sénégalais vers un "tourisme expérientiel" qui nécessite de mieux adapter l’offre aux nouvelles tendances de consommation touristique, d’assurer la mise en place d’un tourisme efficient et le développement de produits et circuits à forte valeur touristique.

...Selon le ministère du Tourisme, le PDTE, dans sa sous-composante "Programme de repositionnement et renforcement de la destination", finance la phase test dans les pôles de Saly-Petite Côte, Dakar et delta du Saloum. Dans cette optique, l’ASPT, en partenariat avec la Sapco-Sénégal, s’est attaché les services d'un cabinet spécialisé dans le conseil et la stratégie dans les métiers du tourisme, pour créer et développer des offres de tourisme expérientiel en phase avec les attentes des clientèles cibles, la structuration de ces offres et leur modélisation en opportunités d’investissement.