Amadou Ba, ancien candidat de Benno lors de la dernière présidentielle, est en train de dérouler sa stratégie de consolidation de ses soutiens politiques, avec une tournée dans les grandes familles religieuses. Ainsi, l’ex-Premier ministre est en train de consolider son réseau politique dans le but de s’imposer davantage comme le chef incontesté de l’opposition.

C’est un travailleur de l’ombre qui, petit à petit, est en train de bâtir son réseau politique. Après l’étape de Touba, le week-end dernier, Amadou Ba prévoit d’aller à la rencontre de toutes les grandes familles religieuses du pays. Cette tournée doit le conduire à Ndiassane, Kaolack, Yoff, Médina Gounass, Thiénaba et chez l’évêque de Dakar.

Amadou Ba, qui entend désormais s’imposer comme le chef de l’opposition, passe pour un point de chute parfait pour les démissionnaires de l’APR et des cadres de l’ancien parti au pouvoir. De ce fait, Abdou Latif Coulibaly et Aliou Sall, qui ont démissionné de l’ex-parti présidentiel, pourraient rapidement se rapprocher de l’ancien candidat à la dernière présidentielle.

Cette volonté de l’ancien Premier ministre de se démarquer de son ancien parti (APR) est aussi marquée par sa stratégie du silence et d’une opposition républicaine et responsable. Accompagné d’une importante délégation composée de figures politiques comme Zahra Iyane Thiam, Aliou Sall, Mamoudou Ibra Kane, Lat Diop, Mame Seynabou Ndiéguène, Aïda Gaye et Pape Samba Diop, Amadou Ba a souligné l’importance de laisser le nouveau gouvernement travailler. ‘’Nous avons un gouvernement depuis bientôt quatre mois. Je parlerai de la situation quand on aura des éléments qu'on peut porter à la connaissance des populations. Il faut les laisser travailler’’, a-t-il déclaré aux journalistes.

Après Touba, l'ancien Premier ministre s'est rendu avant-hier à Tivaouane où il a été accueilli par Serigne Moustapha Sy, le fils du khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour et l'un des porte-voix de la famille, Serigne Habib Sy Mansour. Ensuite, Amadou Ba s'est rendu chez Serigne Babacar Sy Dabakh Ndiol Fouta. Chaleureusement accueilli, il a magnifié le discours magistral du khalife. ‘’Son discours devrait être enseigné dans les facultés de Sciences politiques. Je vais suivre à la lettre ses orientations pour un Sénégal de paix et de stabilité’’, a indiqué Amadou Ba.

De son côté, Serigne Babacar Sy Dabakh Ndiol Fouta l'a exhorté à la persévérance. ‘’Celui qui ne peut pas supporter la fumée ne pourra pas obtenir du charbon’’, a-t-il déclaré.

Cette stratégie de vulgarisation et de mobilisation de ses soutiens s’est reflétée dans sa lettre adressée aux Sénégalais et dans laquelle il compte donner une nouvelle posture d'une opposition démocratique et républicaine, respectueuse des institutions.

Même si certains proches du responsable ‘’apériste’’ des Parcelles-Assainies comme Cheikhou Oumar Sy, ancien député, ont demandé à ce dernier de quitter l’Alliance pour la République (APR) et de créer son propre parti, son entourage fait preuve de prudence, voulant éviter tout affichage qui pourrait trahir la stratégie de l’ancien PM.

Amadou Ba, qui veut apparaître comme le chantre de l’unité nationale, veut un grand rassemblement de l’opposition pour faire face au nouveau régime. L’ancien candidat de Benno Bokk Yaakaar, qui a pu compter sur les partis alliés lors de sa campagne électorale, n’hésite pas à draguer les socialistes (PS) et même les progressistes (AFP) soucieux de peser sur l’arène politique. Ce qui pourrait lui permettre d’élargir sa base en ne se limitant pas aux seuls cadres ‘’apéristes’’.

‘’Amadou Ba est prêt. Il faut juste s’organiser et chercher les meilleures options’’, a déclaré Abdou Latif Coulibaly dans les colonnes du ‘’Monde Afrique’’, le 29 juillet dernier.

Mamadou Sy Albert : ‘’Amadou Ba n’est pas du genre aventuriste.’’

Néanmoins, le chroniqueur politique Mamadou Sy Albert semble plutôt sceptique sur l'opération d'embrigadement d’Amadou Ba qui n’est pas du genre aventuriste et à rompre totalement les amarres avec l’APR et même avec Benno. ‘’Je vois mal Amadou Ba partir à l’aventure en créant son propre parti politique. Amadou Ba, qui n’a pas encore rompu officiellement avec l’APR, est conscient que ses soutiens ne pèsent pas lourd face au parti APR et Benno en général. Je pense que son but est de s'imposer au sein de l’ex-majorité présidentielle avec le statut de chef de l’opposition et s’il peut s’imposer dans l’ex-majorité présidentielle, je pense qu’il ne s’en privera pas’’, affirme-t-il, avant d’indiquer que même si les APR historiques ne lui feront jamais allégeance, l’ex-ministre des Finances demeure encore la meilleure chance de l’APR lors des prochaines élections, au regard de son positionnement comme l’homme de l’unité et de la concorde nationale.

‘’Il est vrai que Macky Sall accorde une grande confiance aux membres de l’APR historique, mais aucun d’eux n’est capable de faire mieux qu’Amadou Ba lors d’une prochaine élection. La meilleure chose qui pourrait arriver, pour Macky Sall, est d’accepter Amadou Ba comme chef de l’opposition pour le bien de l'APR’’, soutient l’analyste politique.

MAMADOU MAKHFOUSE NGOM