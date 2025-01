Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a entrepris une tournée dans les régions du pays. Après Sédhiou, le Dr Ibrahima Sy s’est rendu à Kolda. L’objectif de cette tournée est de toucher du doigt les réalités du terrain, de passer en revue les difficultés rencontrées dans la région et d’envisager avec les acteurs et les partenaires des solutions concertées.

Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a échangé à bâtons rompus avec les acteurs et partenaires du secteur de la santé sur les difficultés rencontrées dans la région de Kolda. D’après le patron de la santé et de l’action sociale, cette tournée s’inscrit dans un cadre de rencontres, de remerciements et de félicitations aux acteurs de la santé pour tous les efforts déployés durant l’année 2024, mais aussi pour appeler à la remobilisation de l’ensemble des agents du système de santé et de l’action sociale vis-à-vis des attentes des populations.

Les acteurs ont fait part de leurs préoccupations au ministre. Celles-ci ont essentiellement porté sur les conditions de vie des travailleurs, le manque ou l’insuffisance criante de personnels qualifiés et de matériels de travail, les travaux de construction de certains services inachevés, l’absence d’incinérateurs dans les districts sanitaires, l’ouverture du bloc SOU du centre de santé de Médina Gounass ainsi que la construction d’un établissement public de santé de niveau 2 à Vélingara et à Médina Yoro Foula.

À cela s’ajoute la construction d’un centre de santé à Diaobé, un projet annoncé depuis 2014, la construction de la SBH de Vélingara et du poste d’hygiène de Diaobé, la construction et l’équipement du poste de contrôle sanitaire de Kalifourou ainsi que la dotation des districts sanitaires et des centres de santé en ambulances médicalisées, en véhicules de liaison pour les districts et les centres de santé, et également en motos pour les nouvelles créations et les PS avec motos vétustes.

À ces préoccupations, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a apporté des réponses satisfaisantes. Le Dr Ibrahima Sy a rassuré que son département est à pied d’œuvre pour trouver des solutions durables à toutes ces difficultés rencontrées et pour régler les arriérés de salaire et éponger les dettes.

Cette visite a permis au patron de la santé et de l’action sociale de faire un diagnostic participatif et exhaustif des difficultés du secteur de la santé, mais également de l’état des besoins en infrastructures, en équipements (matériels et personnels) et en termes d’organisation et de fonctionnement.

Le Dr Ibrahima Sy a ensuite décliné ses attentes au sortir des échanges, qui consistent à trouver des solutions à tous les problèmes rencontrés. ‘’Depuis plus de trois mois, un dialogue a été engagé avec le ministère de la Fonction publique et celui du Travail pour trouver des solutions durables par rapport aux plateformes revendicatives, afin que nous puissions commencer l’année 2025 dans de meilleures conditions’’, a-t-il indiqué.

Puis, il a donné des instructions aux différents responsables concernés pour que les difficultés identifiées et les besoins prioritaires soient progressivement pris en charge dans les meilleurs délais, afin de résoudre les défis auxquels le personnel de santé est confronté, notamment en matière d’aide aux diagnostics, de traitement à l’accueil, de prise en charge et de mobilisation du budget.

‘’Cela nous permettra, à terme, de faire de nos établissements sanitaires de véritables leviers de production économique pour assurer leur autonomie et leur viabilité financière’’, a soutenu le ministre.

Cette tournée a aussi été marquée par la visite des structures sanitaires et des chantiers en cours de construction ou de réhabilitation.

NFALY MANSALY