La tournée économique de Macky Sall dans les régions de Kaffrine et Kédougou débute aujourd’hui. Les Economistes Meissa Babou et Ngouda Fall Kane donnent leur avis sur ce déplacement de Macky Sall qui divise l’opinion.

Le président de la République Macky Sall entame une tournée économique, dès aujourd’hui jusqu’au 1er juin 2021 dans les régions de Kaffrine et Kédougou. Macky Sall profitera de cette occasion pour inaugurer et lancer les travaux d’infrastructures publiques. Les économistes s’interrogent sur l’opportunité et la finalité de cette tournée du président qui fait l’objet de débat.

Pour l’Economiste Meissa Babou, l’opportunité de cette visite de Macky Sall, c’est de donner une visibilité de travaux et investissements qu’il a fait. ‘’Pour le président Macky Sall, c’est une belle opportunité d’aller visiter ces localités-là. C’est pour montrer aussi qu’il est en train de travailler à travers l’inauguration de ces hôpitaux et d’une tranche de route d’environ 30 km. Pour lui, c’est une très belle occasion, même si, dans le fond, une rencontre avec les cercles économiques n’est pas prévue. Je ne l’ai pas vu en tout cas’’, dit-il.

En effet, d’un coût de ‘’19 665 571 390 F CFA’’, l’hôpital de Kaffrine qui doit être inauguré aujourd’hui dispose, selon une source gouvernementale, de 150 lits, ainsi que de services que requiert une infrastructure sanitaire moderne’’. La source renseigne que les mêmes services se trouvent à l’hôpital régional de Kédougou, construit pour un coût de ‘’20 987 523 938 F CFA et avec une capacité de 150 lits’’. De plus, la tournée économique du président Sall sera également l'occasion d'inaugurer plusieurs infrastructures routières, sanitaires, hydrauliques et équipements socio-économiques de base.

Tournée politique pour faire le show ?

D’aucuns estiment qu’il s’agit plutôt d’une tournée ‘’politique’’ devant permettre au président de la République de faire son show. Et comme à l'accoutumée, Macky Sall entame cette tournée économique, à l'approche d’élections. M. Babou précise que c’est d’ailleurs une habitude chez les politiciens sénégalais. ‘’C’est bis repetita. Il est clair qu’à l’approche d’élections, quelles qu’elles soient, on a l’habitude de voir le président de la République ou les président de la République sénégalais (historiquement) aller à la rencontre des régions pour un show politique’’, dit-il. Avant de poursuivre : ‘’C’est une deuxième occasion pour le président, à six mois des élections, d’aller voir ses partisans, booster un peu les troupes, les encourager, et peut-être régler sur place quelques problèmes politiques, parce que, dans ces élections locales, avec un Benno Bokk Yaakaar assez élargie et avec des candidatures qui frisent de partout, il y aura forcément des choses à régler et je crois que c’est une très bonne opportunité de faire de cette visite une visite politique’’.

De son côté, l’expert financier et Président de l’Alliance contre le Crime Organisé en Afrique (ACCA), Ngouda Fall Kane, déclare : ‘’Il ne faut pas qu’on ait une lecture politique de toutes les actions menées par le président de la République. Le président de la République, c’est un acteur politique, mais également, c’est le chef de l’Etat. Son gouvernement travaille sur la base d’une projection de développement, d’une projection économique, sur la base d’un plan’’. Ainsi, il trouve qu’il est ''normal'' que Macky Sall puisse faire cette tournée pour voir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire dans les régions.

‘’C’est tout à fait normal que le président de la république, à des moments bien déterminés, puisse quand même se rendre dans certaines localités, en fonction d’un programme bien déterminé, pour voir les réalisations qui ont été faites par rapport au Plan Sénégal émergent qu’il a défini. C’est également pour voir l’impact des réalisations sur les populations. Je crois que c’est extrêmement important’’, a-t-il défendu, estimant ainsi que c’est l’occasion d’encourager le gouvernement pour le démarrage des nouveaux investissements dans ces régions-là.

Mais pourquoi à quelques mois des élections locales ? ‘’Il choisit le bon moment ; c’est de bonne guerre. Il ne choisit pas les mauvais moments. Il ne va pas attendre que les élections se déroulent pour visiter les localités. Je crois que l’opportunité et la pertinence de son choix repose sur ça’’, rétorque Ngouda Fall Kane.

Gaspillage ou sobriété, lors de la tournée ?

Beaucoup considèrent que les tournées économiques occasionnent de fortes dépenses. Meissa Babou est de ceux-là. ‘’Ce qu’il faudra regretter, dans ces différentes sorties, à chaque fois, le président est accompagné de toute la République, les ministres, les directeurs de service, les directeurs des agences, etc. C’est tout un monde autour de lui. Et ce sont des dépenses colossales’’. Ainsi, puisque cette manifestation a une forte connotation politique, il préconise que les partis politiques utilisent leurs propres ressources financières au lieu de puiser sur le Trésor public.

‘’Malheureusement, ces gens-là qui dépensent à partir des ressources publiques, font gaspiller effectivement au trésor beaucoup d’argent. Parce que, ce qui devait être fait, c’est que justement, c’est que ces partis politiques-là puissent avoir des ressources financières pour couvrir toutes ces manifestations politiques. Mais, sous le prétexte que c’est le Président qui a une tournée économique, les partis ne mettent jamais la main à la poche, et préfèrent laisser les élus locaux utiliser n’importe comment les deniers publics ; surtout en temps de pandémie. C’est vraiment regrettable. Ce gaspillage et ce folklore-là ne sont pas les bienvenus, surtout que nous sommes dans une relance qui est bloquée par manque de ressources’’.

Par contre, à en croire Ngouda Fall Kane, les tournées économiques sont loin d’être un gaspillage. ‘’Quels moyens financiers? Ce n’est pas des milliards, mais, il faut aussi qu’on arrête. Senghor l’a fait, Abdoulaye Wade l’a fait, mais Macky Sall a, lui aussi, ce droit-là. Il doit se déplacer encore une fois pour s’enquérir de ce qui se passe sur le terrain en matière d’investissement, de réalisations des programmes qui se sont déclinés dans le Plan Sénégal émergent (PSE). Quand on se déplace, on ne se déplace pas sans carburant, on ne se déplace pas sans véhicule. Je crois que les moyens sont infimes par rapport à l’impact socio-économique de sa visite’’, dit-il.

BABACAR SY SEYE