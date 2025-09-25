"Tournons La Page" (TLP), un mouvement citoyen international regroupant plus de 250 organisations de la société civile qui se regroupent en 16 coalitions nationales dans 15 pays africains et une coalition régionale européenne, a tenu son Assemblée Générale International du 22 au 24 septembre 2025 au Sénégal. Cet événement rassemble des acteurs de la société civile, des défenseurs des droits humains et des partenaires venus de divers pays afin de débattre et d’échanger sur les enjeux de la démocratie, de la participation citoyenne et de la gouvernance en Afrique et dans le monde.

Pour marquer la clôture de ces travaux, une conférence de presse a été organisée hier pour présenter les principales conclusions de l’Assemblée et de partager les perspectives du mouvement.

Selon le président nouvellement élu, Elias Beazin, les membres de Tournons La Page (TLP) ont franchi une étape décisive pour le renforcement de la démocratie et de l’espace civique en Afrique et dans le monde.

Cette Assemblée Générale d'après lui, a permis d’élire un nouveau Conseil d’Administration et de mettre en place un bureau de 7 membres dont notre compatriote Jaly Badiane comme Secrétaire générale. Ils auront la responsabilité de porter la voix du mouvement, de défendre ses valeurs et d’assurer la mise en œuvre des orientations collectivement définies.

"Au cœur des travaux, les membres ont adopté les grandes priorités stratégiques du plan d’action 2026–2028, qui reflètent les aspirations citoyennes et les défis actuels de nos sociétés : Mobilisation citoyenne : soutenir et amplifier les initiatives de terrain, renforcer l’organisation et la puissance d’action des citoyens et citoyennes, et lutter contre la confiscation du pouvoir. École de la démocratie : développer un espace de formation et de transmission pour les militants, organisations et mouvements sociaux, afin de consolider les capacités et d’armer les sociétés civiles face aux reculs démocratiques. Protection et gouvernance. Nous allons aussi défendre l’espace civique menacé, protéger celles et ceux qui s’engagent pour la démocratie et promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et respectueuse des droits humains.

Au-delà de ces choix stratégiques, l’Assemblée Générale a tenu à rappeler avec force que le combat pour la démocratie se paie souvent d’un prix lourd" a expliqué M. Beanzin. Qui a rappelé que la structure qu'il dirige, exprime sa solidarité indéfectible avec ses membres injustement détenus, parmi lesquels Prince Fadel et Affectio au Togo, ainsi qu’Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah en Guinée.

Leur engagement courageux en faveur de la liberté, de la justice et de l’alternance politique reste une source d’inspiration pour l’ensemble du mouvement. "À travers ce renouvellement, TLP réaffirme sa détermination : notre avenir ne peut être confisqué par des régimes autoritaires ou des constitutions taillées sur mesure. La démocratie ne se négocie pas, elle se défend, se protège et se vit au quotidien" a conclu le président de TLP.