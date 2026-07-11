La réunion du Comité exécutif de ce samedi risque d’être houleuse compte tenu de l’ordre du jour. Les fédéraux vont se pencher sur la campagne décevante de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde pour tirer le bilan et situer les responsabilités. Des questions chaudes, comme les couacs organisationnels et le traitement à réserver à la situation contractuelle du sélectionneur national, vont cristalliser les débats.

Toute l’attention des Sénégalais est concentrée sur le Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui se réunit ce samedi. Les dirigeants du ballon rond vont tirer le bilan de la participation de l’équipe nationale à la Coupe du monde 2026, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Le Sénégal a réalisé un parcours décevant, ponctué par une élimination amère en seizièmes de finale par la Belgique (3-2 a.p.).

Cette campagne des Lions a fait couler beaucoup de salive et d’encre. Les révélations sur les nombreux couacs dans le camp de base de l’équipe ont fait les choux gras de la presse nationale et internationale. La presse s’est largement penchée sur les défaillances logistiques et financières dans la Tanière, notamment le contrat non renouvelé de l’entraîneur jusqu’à la veille du second match contre la Norvège et les primes de qualification des joueurs impayées.

Elle a aussi dévoilé les soucis dans la restauration, obligeant certains joueurs à commander en dehors de leur hôtel parce que la nourriture servie était jugée non conforme à leur convenance. Il a également été question de la vie de château que menaient certains fédéraux sur l’argent du contribuable sénégalais. La presse s’est faite aussi l’écho du défilé des créateurs de contenus, dont des jeunes filles, dans la Tanière.

Sport News Africa (SNA) a pointé les soirées arrosées avec des bouteilles d’alcool millésimé, en galante compagnie.

Les Sénégalais attendent que la lumière soit faite sur toutes ces choses qui ont été dites sur la délégation sénégalaise à New Jersey (New York).

Les fédéraux feront le point sur les dysfonctionnements notés dans l’organisation pour situer les responsabilités. Mais cette réunion cruciale pourrait être celle de toutes les tensions, comme on a pu le constater à l’issue des campagnes sportives. La dernière en date est celle du mois de mars, qui a suivi le sacre des Lions au Maroc.

Cette rencontre a révélé les antagonismes au sein de la Fédération. Parmi les points de friction, il y avait la question des indemnités perçues lors de la CAN au Maroc. Des membres du Comex avaient dénoncé un flou concernant les primes de deux millions par match pour certains accompagnateurs et des indemnités journalières de 60 000 FCFA au profit des membres dudit comité.

Quel avenir pour Pape Thiaw ?

L’autre sujet brûlant qui sera au menu de la réunion est la situation du sélectionneur national. Considéré comme le principal responsable de l’échec de l’équipe, Pape Thiaw est sur la sellette. Le comité d’urgence tenu durant les premières heures qui ont précédé l’élimination de l’équipe en dit long sur l’avis des fédéraux concernant l’entraîneur.

Selon les informations relayées par les médias, ces derniers lui amputent l’entièreté de la responsabilité de la débâcle au Mondial. Selon certaines indiscrétions, les dirigeants poussent pour un départ de l’ancien coach de Niary Tally. Mais cette option n’est pas aussi simple qu’elle n’y paraît. Dans la mesure où Pape a signé un nouveau contrat, avec une revalorisation salariale, une rupture du contrat implique de lourdes conséquences financières.

En cas de rupture unilatérale sans faute, l’instance doit lui verser l’intégralité des salaires dus pour le reste de la durée du contrat et des indemnités. La FSF serait-elle prête à supporter une telle charge pour se débarrasser de Pape Thiaw ou va-t-elle lui accorder une deuxième chance ? Les échanges risquent d’être houleux, d’autant que certains dans l’instance dirigeante n’étaient pas en phase avec l’idée de renouveler la collaboration avec l’ancien international sénégalais. On connaîtra, peut-être, la réponse ce samedi.

Dans l’éventualité d’un changement de staff technique, la question est de savoir si les fédéraux vont continuer à faire confiance aux techniciens sénégalais ou s’ils vont recourir à l’expertise étrangère.

Parmi les noms qui circulent depuis quelques jours pour remplacer Pape, celui d’Hervé Renard a été mentionné, de même que ceux de Habib Beye et Oumar Daf, plus ou moins. Mais depuis quelques heures, Patrick Vieira est cité par les médias parmi les potentiels favoris des dirigeants pour occuper le banc des Lions.

Champion du monde 1998 avec la France, il a démarré sa carrière d’entraîneur en 2013 à l'académie de Manchester City. Il a ensuite fait un passage au New York City FC (2015-2018), puis a occupé les bancs de l'OGC Nice (2018-2020), de Crystal Palace (2021-2023), du RC Strasbourg (2023-2024) et du Genoa (2024-2025). Le natif de Dakar est libre depuis son départ du Genoa en novembre 2025.

LOUIS GEORGES DIATTA