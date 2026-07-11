Publié le 11 Jul 2026 - 11:03
LOGEMENT DANS LE MONDE

Plus de 3 milliards de personnes privées d’un logement décent

 

Un nouveau rapport d'ONU-Habitat alerte sur une crise mondiale du logement qui compromet les objectifs de développement durable. Malgré des progrès en urbanisation, plus de trois milliards de personnes vivent encore sans logement convenable, tandis que les inégalités urbaines continuent de se creuser.

 

Le monde est loin d'offrir un logement décent à tous. Dans un rapport publié jeudi, Onu-Habitat dresse un constat alarmant : plus de 3 milliards de personnes vivent encore sans logement convenable, une situation qui menace les ambitions de bâtir des villes plus inclusives, résilientes et durables. L'agence onusienne estime que la crise du logement constitue aujourd'hui l'un des principaux défis du développement urbain.

Plus de 1,1 milliard de personnes résident dans des quartiers informels ou des bidonvilles, tandis que des millions d'autres peinent à accéder à un logement financièrement abordable. « Garantir un logement convenable et transformer les bidonvilles et les quartiers informels est l'un des principaux tests pour mesurer notre capacité à bâtir des villes et des communautés durables », souligne la directrice exécutive d'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach.

À quatre ans de l'échéance fixée pour les Objectifs de développement durable (ODD), l'agence des Nations unies estime que les progrès enregistrés restent insuffisants face à l'ampleur des besoins. « Des progrès graduels ne suffisent plus. Nous devons agir de toute urgence », insiste Mme Rossbach.

Le rapport reconnaît que plusieurs indicateurs sont en amélioration. L'accès aux transports publics progresse dans certaines villes, la gestion des déchets s'améliore et les politiques d'aménagement urbain gagnent en efficacité dans de nombreux pays. Mais ces avancées peinent à suivre le rythme d'une urbanisation rapide et de l'aggravation des inégalités.

Aujourd'hui, quatre citadins sur dix n'ont toujours pas un accès pratique aux transports publics. Par ailleurs, les catastrophes naturelles affectent en moyenne 123 millions de personnes chaque année, tandis que la hausse continue des prix du logement accentue la précarité. À l'échelle mondiale, un ménage sur deux consacre plus de 30 % de ses revenus au paiement de son logement.

Pour Onu-Habitat, le logement dépasse largement la question de l'habitat. Un logement sûr, salubre et abordable améliore la santé des populations, favorise la scolarisation des enfants, renforce la protection des femmes et accroît la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. L'organisation appelle ainsi les gouvernements à faire du logement une priorité des politiques publiques et à accélérer la transformation des quartiers informels.

Selon le rapport, ces investissements auraient des retombées bien au-delà du secteur de l'habitat, en contribuant notamment à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois et à une croissance urbaine plus inclusive. Les auteurs plaident enfin pour un meilleur suivi des inégalités au sein des villes afin de cibler plus efficacement les investissements publics. À quatre ans de l'échéance de 2030, Onu-Habitat lance un avertissement : sans un accès universel à un logement décent, les villes durables promises par les Objectifs de développement durable resteront hors de portée.

CHEIKH THIAM

Section: 
social
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