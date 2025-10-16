Trafic de faux billets

Un individu a été interpellé par la police en possession d’un important lot de faux billets. Selon les informations recueillies, le suspect détenait 80 billets dits « noirs » et 300 billets de couleur verte, pour une contrevaleur totale estimée à 3 800 000 francs CFA.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau de contrefaçon auquel il serait lié. Les services de police ont réaffirmé leur mobilisation constante pour assurer la sécurité et la protection des populations face à ce type d’activités criminelles.