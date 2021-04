Trafic de médicaments

La Sûreté urbaine (Su) a démantelé un réseau de trafiquants de faux médicaments. Les éléments du commissaire Sangaré ont intercepté six personnes dont deux étrangers et deux professionnels de la santé. Le hic est que le gros des médicaments n’est pas autorisé à la commercialisation au Sénégal. Le reste des produits saisis n’était pas stocké et conservé dans les conditions requises.

Car, les médicaments étaient stockés dans une maison délabrée à la Patte d’Oie. Selon les premières estimations, il s’agit de plusieurs tonnes d’une valeur de plusieurs milliards de francs Cfa. Le stock saisi est constitué de ringer lactate, glucose, perfuseurs, seringues, alcool.

Des produits qui sont extrêmement dangereux, dans la mesure où, ils sont utilisés lors des perfusions. "Nous engageons notre Direction de la pharmacie, dirigée par le professeur Yérim Mbagnick Diop, avec les services de la Sûreté urbaine, pour mener d’autres actions afin d’annihiler de façon définitive le trafic des faux médicaments qui met en danger la population’’, a déclaré, à ce propos, le Dr Madické Diagne, Chef de la Division de l’inspection et du contrôle de l’importation des médicaments à la Direction de la pharmacie et des médicaments. Si cette quantité de médicaments a pu être saisie, c’est parce que la maison est très grande et dispose de plus de 20 chambres. Toutes utilisées pour stocker des produits pharmaceutiques, y compris les toilettes et la cuisine. Il y aurait eu des commandes opérées par certaines structures de santé, pour lesdits produits. L’enquête s’annonce explosive.