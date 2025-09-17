La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la police aux frontières, a interpellé cinq individus poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, fraude sur les rendez-vous d’ambassades, corruption et complicité. Les faits remontent au 12 août dernier, selon un communiqué de la police nationale, lorsque l’ambassade de France a saisi la DNLT pour signaler des cas de fraude dans des dossiers de demande de visa. Les mis en cause, identifiés et convoqués dans les locaux de la DNLT, ont expliqué avoir été mis en contact avec un individu via une tierce personne.

Ce dernier leur aurait promis l’obtention de rendez-vous pour déposer leurs demandes de visa via une agence de voyages, moyennant 175 000 F CFA par personne, malgré l’absence de créneaux disponibles sur le site officiel. Les investigations ont permis de localiser l’agence impliquée, située à la cité Dames. Le principal suspect a été interpellé et a reconnu les faits. Selon ses déclarations, les documents frauduleux lui étaient fournis par un complice, moyennant 150 000 F CFA par document, avant d’être remis aux demandeurs. Il a également collaboré avec un autre individu capable de déposer des demandes de visa via le prestataire BLS, contre rémunération. La poursuite des enquêtes a conduit à l’arrestation des deux complices opérant au centre BLS ainsi que de certains agents de sécurité facilitateurs.

Par ailleurs, l’analyse de deux cartes de séjour françaises a révélé qu’elles étaient fausses ; le suspect principal a indiqué qu’elles avaient été confectionnées depuis la Turquie et envoyées contre cinq millions F CFA. D’autres documents frauduleux provenaient d’invitations achetées auprès d’expatriés ou de responsables d’associations organisant des forums en France. Les cinq individus ont été présentés, le 15 septembre 2025, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur exacte du réseau et identifier d’éventuels autres complices.