Publié le 17 Sep 2025 - 13:07

Trafic de migrants

 

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la police aux frontières, a interpellé cinq individus poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, fraude sur les rendez-vous d’ambassades, corruption et complicité. Les faits remontent au 12 août dernier, selon un communiqué de la police nationale, lorsque l’ambassade de France a saisi la DNLT pour signaler des cas de fraude dans des dossiers de demande de visa. Les mis en cause, identifiés et convoqués dans les locaux de la DNLT, ont expliqué avoir été mis en contact avec un individu via une tierce personne.

Ce dernier leur aurait promis l’obtention de rendez-vous pour déposer leurs demandes de visa via une agence de voyages, moyennant 175 000 F CFA par personne, malgré l’absence de créneaux disponibles sur le site officiel. Les investigations ont permis de localiser l’agence impliquée, située à la cité Dames. Le principal suspect a été interpellé et a reconnu les faits. Selon ses déclarations, les documents frauduleux lui étaient fournis par un complice, moyennant 150 000 F CFA par document, avant d’être remis aux demandeurs. Il a également collaboré avec un autre individu capable de déposer des demandes de visa via le prestataire BLS, contre rémunération. La poursuite des enquêtes a conduit à l’arrestation des deux complices opérant au centre BLS ainsi que de certains agents de sécurité facilitateurs.

Par ailleurs, l’analyse de deux cartes de séjour françaises a révélé qu’elles étaient fausses ; le suspect principal a indiqué qu’elles avaient été confectionnées depuis la Turquie et envoyées contre cinq millions F CFA. D’autres documents frauduleux provenaient d’invitations achetées auprès d’expatriés ou de responsables d’associations organisant des forums en France. Les cinq individus ont été présentés, le 15 septembre 2025, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur exacte du réseau et identifier d’éventuels autres complices.

Section: 
social
Homicide involontaire
REDDITION DES COMPTES : Sale temps pour les hommes d’affaires
THIÈS - APRÈS L’ANNONCE DU MAIRE BABACAR DIOP : Tension autour de la démolition du restaurant Kawsara
PASSATION DE SERVICE AU MIAAESE : Continuité républicaine et défis diplomatiques
GESTION DES INONDATIONS À TOUBA : L’État déploie un plan d’action d’urgence et mobilise d’importants moyens
UNION DU CLERGÉ SÉNÉGALAIS (UCS) : Plus de 200 prêtres en conclave à Saint-Louis 
IMMÉDIATEMENT APRÈS SA PASSATION DE SERVICE : Le général Tine rend les clefs de sa villa de fonction
LDC DES LIONS : Pape Matar Sarr dompte Pape Guèye
JUGE POUR ESCROQUERIE PORTANT SUR PLUS DE SIX MILLIONS F CFA : Le commerçant Mamour Ndiaye bénéficie d’une relaxe
DRAME À MBOUR : Un pêcheur emporté par la foudre
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES, PUMA, PROMOVILLES, PUDC… : Déthié Fall s’engage
YOUM YOUM OUAKAM : Un manager condamné pour avoir détourné des tickets d’une valeur de près d’un million de francs CFA
PASSATION DE SERVICE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR : Le général Jean-Baptiste Tine fait son bilan
GAMOUWAAT EN MAURITANIE : Boubacar a sacrifié à la tradition
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ‘’SEN SOUF’’ : 50 délibérations délivrées par la mairie de Latmingué  
BILAN TOUBA CA KANAM : “60 millions mobilisées, 392 personnes relogées, des moyens énormes déployés sur le terrain”
Débordements du bassin de Keur Kabb : Les précisions du ministre Cheikh Tidiane Dièye
INONDATIONS À TOUBA : Des cris tout bas
Aissata Tall Sall
LUTTE CONTRE L’INSECURITE A THIES : 512 assistants formés au centre tactique n°7 de Thiès