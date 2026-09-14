Consultation gratuite 

Les populations de la commune de Mbao ont bénéficié hier d'une journée de consultation médicale gratuite. Elle a organisée par Dr Mame Awa Ndoye Directrice Générale de l’'Office national de formation professionnelle (ONFP) et responsable politique de Kiiraay dans cette partie du département de Pikine.

Les consultations, renseigne-t-elle, portent notamment sur les spécialités comme la cardiologie, pédiatrie, ophtalmologie, gynécologie, chirurgie dentaire, médecine générale, gériatrie et pharmacie.

Les consultations se poursuivent tout au long de la journée et jusqu’en soirée afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette initiative. "Tout le monde sait que dans la collecte des collectivités territoriales, la santé est une compétence transférée à la mairie. Mais au-delà de ce que la mairie doit faire, nous sommes des leaders politiques, et notre devoir est d'identifier les difficultés des populations et d'y apporter des solutions. Rappelons que je suis médecin. J'ai donc l'habitude de soigner, mais aussi de parcourir tout le Sénégal pour apporter gratuitement des soins aux populations.

Nous, au niveau de la commune de Mbao, c'est ici que nous sommes, c'est ici que nous habitons, c'est notre commune. Nous savons tous que dans ce poste de santé, il n'y a pas de spécialités médicales. Nous avons donc pensé qu'il fallait déplacer l'hôpital et l'amener ici, c'est cela tout l'intérêt de cette journée" a-t-elle précisé. Avant de rappeler que dès qu'il a initié cette journée, de nombreux partenaires ont répondu présents.

"L'intérêt de ce dépistage réside dans le fait que l'hépatite, par exemple, est de plus en plus fréquente au Sénégal. On ne s'en rend pas compte, mais certains partagent les coupe-ongles et autres objets. Ce qui est grave avec l'hépatite, c'est qu'une fois installée, elle peut évoluer vers des maladies comme le cancer, qu'à Dieu ne plaise, et qui est très difficile à soigner. Nous voulons donc davantage sensibiliser les gens pour qu'ils se fassent dépister le plus tôt possible.

Après le dépistage, si le résultat est négatif, ils reçoivent le vaccin ; sinon, ils sont suivis précocement avant que cela n'évolue vers d'autres maladies. Il y a aussi le contrôle de l'hémoglobine glyquée, car quand on parle de diabète, après le dépistage, il y a un paramètre qu'on examine qui montre si le diabète s'est déjà installé ou non. C'est donc une occasion pour dépister les gens à temps, et si nécessaire, les prendre en charge rapidement, car nous savons tous ce que le diabète peut entraîner s'il persiste : amputation des membres, cécité, insuffisance rénale... Il peut causer beaucoup de dégâts. Il en va de même pour l'HTA (hypertension artérielle) : nous voyons ses conséquences qui peuvent mener à des AVC, etc. " a indiqué la Dg.

​En mi-journée, plus de 300 personnes en médecine générale, ont été consultées sans compter celles qui attendent et celles reçues dans les autres spécialités.