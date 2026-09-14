Publié le 14 Sep 2026 - 12:35

Diomaye à Kaolack

 

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce samedi à Médina Baye, à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, Baye Niass.

Le Chef de l'État, selon la présidence, a d'abord rendu visite au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, auquel il a présenté ses condoléances les plus émues, en son nom propre et au nom de la Nation tout entière. Il s'est ensuite rendu au domicile de l'illustre disparu, où il a renouvelé à la famille éplorée la compassion et la solidarité de la Nation.

Le Président de la République a salué la mémoire d'un homme de savoir et de foi, qui a consacré sa vie au Coran et à la transmission, et dont la voix a fait aimer le Prophète (PSL) à des générations de fidèles au Sénégal et à travers le monde. Il a prié pour le repos de son âme et formulé des prières pour le Khalife général, pour la communauté de la Fayda Tidjaniya et pour la paix au Sénégal.

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