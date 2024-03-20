Une forte averse tombée dans la nuit du mardi au mercredi à Saint-Louis a semé le désarroi dans plusieurs quartiers du faubourg de Sor. Des habitations ont été envahies, du mobilier endommagé et la circulation fortement perturbée. Dans les quartiers inondables de Pikine Tableau Walo, Darou, Diaminar, Médina Courses et Guinaw Rail, entre autres, les familles sinistrées ont dû improviser pour sauver ce qui pouvait encore l’être.

La vieille ville de Ndar a connu hier un réveil particulièrement pénible. Une forte pluie, tombée pendant plusieurs heures, a mis à rude épreuve les populations de différents quartiers du faubourg de Sor. Dans ces différentes localités, les eaux ont rapidement gagné les rues avant de se déverser dans les maisons. Le bilan matériel est déjà lourd pour plusieurs familles. À Guinaw Rail, Abdou Isma Fall a vu les chambres de sa maison complètement envahies par les eaux. « La pluie a longtemps duré, pire encore, elle était très puissante. On patauge partout déjà dans le quartier.

La situation est dramatique », témoigne-t-il, la mine triste. Avec ses deux enfants, il s’est essayé à évacuer les eaux et à sauver ses quelques meubles. Mais certains dégâts étaient déjà constatés. « Toutes les chambres de la maison sont occupées par les eaux. Le matériel de mon salon est dans l’eau. Nous n’avons même pas eu le temps de déplacer certains meubles », déplore M. Fall.

À Guinaw Rail, certaines familles envisagent déjà de quitter provisoirement leur domicile. « Nous sommes contraints. Si une autre pluie tombe, nous serons obligés de déménager. Déjà, ceux qui ont des moyens sont en train d’aller voir ailleurs, tandis que les familles “gorgorlous” sont obligées de rester dans les eaux en attendant leur pompage », confie dame Awa Pouye. Autres quartiers, mais les mêmes contraintes. À Pikine Tableau Walo, les populations ont également dû se débrouiller avec les moyens du bord. Petites pompes électriques, tuyaux en PVC de petit diamètre, seaux et bassines ont été mobilisés pour rejeter les eaux vers la route nationale.

La colère gronde dans le faubourg de Sor

Dans les rues de Pikine X Tall, Darou, Diaminar et Médina Courses, la circulation était particulièrement difficile. Les voies d’accès transformées en mares ont compliqué les déplacements des riverains et des moyens de transport. Au-delà des désagréments liés à la circulation, c’est surtout la crainte de perdre leurs biens qui préoccupe les familles. Meubles, matelas, vêtements et autres équipements domestiques sont exposés à l’humidité et aux dégradations. Pour les ménages aux revenus modestes, le remplacement de ces biens pourrait représenter une charge particulièrement lourde. Cette situation ravive également les critiques contre les autorités. Pour Baye Khaly Sall, leader de l’association « Cadre de Vie de Pikine », les difficultés rencontrées hier traduisent l’insuffisance des mesures prises en amont.

« Après seulement une seule importante pluie, les populations souffrent le martyr. On ne peut plus circuler sans patauger dans de sales eaux. Toutes les rues sont inondées. Aucun moyen de transport ne s’aventure à Pikine. Et pour combien de temps encore ? C’est vraiment regrettable », s’indigne-t-il, invitant les autorités à intervenir rapidement.

À Pikine, les principales voies d’entrée de X Tall et de Tableau Walo sont impraticables. Dans plusieurs zones, les habitants effectuent de grands détours et un véritable parcours du combattant pour pouvoir vaquer à leurs occupations.

Cette première grande averse constitue ainsi un sérieux avertissement pour les populations concernées. Au-delà des problèmes de mobilité, les dégâts enregistrés dans les maisons font craindre une aggravation de la situation si de nouvelles pluies importantes venaient à s’abattre sur la capitale du Nord.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS