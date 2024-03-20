À peine installé dans son fauteuil de nouveau directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue entreprend la normalisation des relations avec les partenaires sociaux.

C'est une nouvelle qui va donner du baume au cœur de certains travailleurs du Port autonome de Dakar, privés de salaires depuis plusieurs mois. Dans un communiqué, la structure annonce que certains d'entre eux seront rétablis. « Le nouveau Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue, a décidé de réintégrer les agents contractuels ayant cumulé deux à trois contrats successifs, conformément aux engagements pris dans le Pacte de stabilité sociale », informe la source.

Selon la cellule de communication, la Direction Générale prévoit l'ouverture d'un dialogue franc et sincère, dans un esprit d'écoute et de recherche de solutions équilibrées, pour les agents n'ayant bénéficié que d'un seul contrat. « Cette décision traduit une volonté claire : celle de sécuriser le parcours professionnel des agents concernés et de replacer le capital humain au cœur de la transformation du Port », se réjouit-on dans le communiqué.

L'objectif, selon le Port, c'est d'envoyer un signal fort à l'ensemble du personnel : celui d'une gouvernance fondée sur le respect des engagements, le dialogue permanent et la responsabilité partagée. « Une méthode qui augure d'un climat social apaisé et durable, au service de la continuité de l'activité portuaire et des ambitions du Port autonome de Dakar pour l'économie nationale », renseigne la source.

Pour rappel, à sa nomination comme directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang s'était séparé de plusieurs travailleurs pour diverses raisons. D'après le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, ils étaient plus de 700 travailleurs remerciés. Pour l'ancien DG, c'était pour l'essentiel des travailleurs dont les contrats étaient arrivés à terme.

À souligner que la nouvelle direction ne reprend pas tout le monde, mais juste ceux qui avaient cumulé deux ou trois contrats successifs.