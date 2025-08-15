Trafic drogue

Les agents de la brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS), ont interpellé dans la nuit du 26 au 27 août, vers minuit, une femme en possession d’une plaquette de 100 g de haschisch.

L’arrestation a eu lieu au croisement 22 des Parcelles-Assainies. Selon une note de la police, cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’une opération menée sur la base d’un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue.

Le chef présumé de ce réseau utiliserait des femmes comme intermédiaires pour les livraisons. Lors de la fouille de sécurité, les agents ont également saisi le portefeuille de la mise en cause, contenant 315 000 F CFA, du haschisch en vrac et quatre billets d’un dollar américain. La suspecte a été placée en garde à vue et l’enquête se poursuit afin d’identifier et de démanteler le reste du réseau.