Trafic drogue

Les forces de sécurité poursuivent leur lutte contre le trafic de stupéfiants à travers le pays. Ces derniers jours, plusieurs opérations menées par la police et la brigade des stupéfiants ont permis des arrestations et la saisie de quantités importantes de chanvre indien, d’après diverses publications sur la page Facebook de la police nationale.

Le commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a interpellé un homme domicilié à Liberté 1 trouvé en possession de deux kilogrammes de chanvre indien. L’opération a été déclenchée à la suite d’une information provenant d’une source jugée fiable, faisant état de l’existence d’un réseau actif dans la zone. Grâce à une opération ciblée, les agents de la brigade de recherches ont pu procéder à l’arrestation du suspect, désormais placé en garde à vue. L’enquête est en cours.

À Yeumbeul Sud, la police a arrêté, le 30 août 2025, deux individus en possession de 1,4 kg de chanvre indien. C’est un renseignement anonyme qui a alerté les forces de l’ordre sur un trafic présumé à proximité de la forêt classée de Boune. Une intervention a permis de mettre la main sur les deux suspects, qui ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour démanteler le réseau.

À Kaolack, la brigade régionale des stupéfiants, relevant de l’Ocrtis, a saisi 8 kg de chanvre indien abandonnés par un trafiquant en fuite. L’opération, menée au village de Youna Sénégal, dans le secteur de Keur Ayip, près de la frontière, fait suite à un renseignement opérationnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Les recherches se poursuivent pour identifier et interpeller le suspect.