Les éléments de la Brigade mobile (BM) des douanes de Kébémer, ont saisi 100 kg de corail rouge d’une valeur de 327 millions F CFA, lors d’une opération rondement menée. Il s’agit d’une espèce protégée.

Initiée par l’administration douanière, pour lutter contre le trafic de chanvre indien, de drogue dure, faux médicaments et autres substances interdites par la loi dans toutes ses formes, depuis plus d’une année, l’Opération ‘’bouclage’’ ne cesse de montrer sa pertinence. La succession de saisies faites par les soldats de l’économie en est une preuve tangible.

Ainsi, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kébémer, (subdivision de Louga, région douanière du Nord), ont opéré une saisie de 100 kg de corail rouge. Elle entre dans le cadre de la lutte contre le trafic international d’espèces protégées. Selon le communiqué de la division de la communication et des relations publiques des Douanes parvenu à la rédaction d’EnQuête, la saisie a eu lieu le dimanche, 19 février dernier vers les coups de 17 heures. C’était, selon la même source, au cours d’un contrôle ciblé et approfondi d’un véhicule de transport en provenance de la frontière avec la Mauritanie.

La marchandise saisie, dit-on, était emballée avec du plastique et placée dans des caisses enveloppées par des sacs en polystyrène banalisés. La valeur des 100 kg de corail saisis est estimée à 327 millions de francs CFA. L’évaluation a été faite avec le concours du Chef du Service régional des Pêches de Louga, indique la source.

En effet, le corail rouge est une espèce marine à plusieurs vertus, mais qui est surtout connue pour être une matière très prisée entrant dans la fabrication de bijoux et autres parures, à l’image des pierres précieuses (or, argent, diamant, etc.). Cette haute valeur marchande est à l’origine de la surexploitation des coraux avec comme conséquence, une menace d’extinction.

A propos de cette saisie, la douane renseigne que les opérations ‘’bouclages’’, qui ciblent les couloirs et réseaux de trafic d’espèces protégées, sont en droite ligne de l’application de textes internationaux auxquels le Sénégal a souscrit. Elles traduisent une mise en œuvre de l’initiative ‘’douane verte’’ de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) dont l’objectif est d’amener les administrations douanières à contribuer d’une manière plus significative à la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi qu’à l’atteinte des Objectifs de Développement durable (ODD).

CHEIKH THIAM