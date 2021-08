Hier, s’est tenu la cérémonie de graduation de la première cohorte de l’Initiative panafricaine pour la transformation digitale de l’éducation et de la formation techniques et professionnelles. Les récipiendaires sont invités à porter l’utilisation du numérique dans le secteur de l’éducation et de la formation dans leurs pays respectifs.

Dans le cadre de l’Initiative panafricaine pour la transformation digitale de l’éducation et de la formation techniques et professionnelles (EFTP), 103 décideurs politiques et responsables du secteur de l’EFPT ont bénéficié d’une formation en outils numériques. Lancé le 8 juin dernier, la session a pris fin, hier, avec un taux de réussite de 60 %.

Selon la représentante du directeur de l’Unesco, ‘’grâce à cette formation, les responsables et décideurs politiques de l’EFTP sont mieux outillés pour coordonner les travaux d’élaboration des politiques et stratégies intégrant l’enseignement et l’apprentissage par les Tic et le digital dans le secteur de l’EFTP au niveau national et régional’’.

L’initiative africaine, ajoute Mona Laroussi, vise à créer dans les pays africains l’écosystème nécessaire pour accéder à la transformation numérique et le développement des compétences, à travers un programme structuré de formations. En outre, l’initiative s’est fixé comme objectif majeur l’atteinte de dix cibles. Ces cibles comprennent, entre autres, la formation d’un million de jeunes en dehors de l’école et dans le secteur informel à l’horizon 2030, la mise sur pied d’un roster de près de 1 000 experts/maîtres formateurs, capables de répondre aux besoins d’appui technique des pays africains dans le domaine.

Elle vise également à contribuer à la réalisation de l’atteinte de l’Agenda 2063 de l’UA : ‘’Une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable.’’ Planifiée sur une dizaine d’années, l’initiative sera soumise à une actualisation permanente des contenus. Sur les 103 participants, 61 ont atteint le cap final et sont désormais chargés de soutenir et de mettre en œuvre la vision de l’initiative dans leurs pays respectifs dont le Sénégal, la Gambie, le Ghana et le Liberia.

‘’La formation nous a permis de comprendre les enjeux du numérique dans l’EFTP. L’objectif a été atteint pour la formation en ligne et nous espérons que la séance pratique sera de meilleure qualité. Le contenu était adapté à nos activités professionnelles et nous sommes aujourd’hui bien outillés pour accompagner nos pays et créer un réseau de diplômés aptes à porter le plaidoyer de la transformation digitale de l’EFTP et du développement des systèmes de compétences du continent’’, s’est réjoui le récipiendaire Bezaleel Dor, Directeur adjoint de la Direction de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels au ministère de l’Education du Ghana.

Pour sa part, l’Union africaine entend saisir cette occasion pour ‘’transformer la face du système éducatif en Afrique’’, surtout que la pandémie de Covid-19 a montré l’importance de la maîtrise de l’outil numérique par les acteurs de l’éducation et de la formation. ‘’Nous savons que l’Afrique est composée majoritairement d’une population jeune qui constitue, pour nous, un réservoir nous permettant d’accomplir notre vision. Il nous faut donc former des leaders qui prendront la relève de demain et cela passe par la transformation numérique’’, a fait savoir Ambani Masheleni de la Commission de l’éducation et de la science de l’UA. Il soutient que ‘’c’est ce genre de pratique que nous devons adopter aujourd’hui pour surmonter les défis de l’heure’’.

Au total, 45 leaders anglophones et 59 francophones venus de sept pays africains ont suivi, durant près de deux mois, sept modules portant essentiellement sur la promotion de l’EFTP et des Tic. Le programme est structuré en trois composantes dont la première est relative à l’implémentation d’une série de formations panafricaines.

EMMANUELLA MARAME FAYE