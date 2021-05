Malgré les assurances du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui avait promis de satisfaire leurs revendications, les acteurs du transport routier du Sénégal se sentent ignorés par le Gouvernement sénégalais. Ils envisagent une grève qui sera observée par tout le secteur, dans les jours à venir.

Les intersyndicales du transport routier alertent les autorités et annoncent une éventuelle grève sur tout le territoire national. Réunis hier au siège de l’UNSAS, l’Union des acteurs du transport national et transnational-FC, le Nenectrans-Unsas et l’Union des routiers du Sénégal Cnts au Sénégal ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis du Gouvernement sénégalais.

Selon le Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (URS), Gora Khouma, le Gouvernement n’a pas tenu parole. Le ministre des Infrastructures, du Transport routier et du Désenclavement leur avait fait des promesses non tenues. En effet, indique-t-il, les trois postes de contrôle édictés par l’Union monétaire ouest africaine (Uemoa) dont le Sénégal est membre, n’a pas été respecté. Il y a plus de contrôle qu’il n’en faut.

Gora Khouma déclare que, lors de la signature des protocoles d’accords le 3 janvier dernier, ‘’nous avons exigé à l’Etat la suspension des reçus pour une semaine, car la grève a trop duré. La gendarmerie ainsi que l’Etat étaient d’accords’’. Mais, ils n’ont pas tenu parole. Les autorités sénégalaises, selon M. Khouma, essaient de casser leur mouvement, en essayant de mettre les Maliens de côté. Malheureusement, ces derniers pensent qu’il est utile de soutenir leurs collègues sénégalais.

‘’Nous sommes prêts à accompagner nos frères sénégalais, surtout sur la tracasserie. Les chauffeurs souffrent en cours de route : 8 à 9 montages pour rallier le parking malien et le port de Dakar. C’est énorme. Nous déplorons le comportement du gouvernement sénégalais pour nous écarter de la prochaine grève’’, a déclaré Diallo Oudou, responsable du Syndicat des Groupes à la frontière malienne.

En ce qui concerne la société ‘’Afrique pesage’’, le SG de l’URS a précisé que les transporteurs ne peuvent pas s’adapter aux conditions de pesage exigées par cette dernière. ‘’Les accords signés avec Afrique pesage ont été tous bafoués par cette société. Aucune discussion ne s’est tenue, depuis la levée du mot d’ordre de grève’’, d’après Diallo Niang, SG national des gros porteurs. Aussi, dénonce Gora Khouma, ‘’chaque camion pesé, qu’il soit au norme ou pas, paye 2000 FCFA, sous prétexte d’entretien des machines, alors que ce n’est pas à nous de payer pour cela’’.

Les intersyndicales du transport routier interpellent les guides religieux et leur demande d’intervenir, avant qu’il ne soit trop tard et annoncent une grève, dans les jours à venir, si les autorités ne réagissent pas.

ARAME FALL NDAO