Mbour est devenue, en moins d’une décennie, une ville bouchée. Le transport routier y est pénible, depuis quelques années, malgré la construction d’une rocade qui contourne la route nationale et l’autoroute à péage qui permet de dévier carrément de la ville. Pour changer cet état de fait, le maire de la commune annonce la construction d’autoponts pour décongestionner la route nationale.

Cheikh Issa Sall a annoncé, ce samedi, sa volonté de réaliser cinq autoponts dans la commune de Mbour, pour rendre la circulation fluide dans la ville. ‘’Nous avons fait une requête au ministère des Infrastructures pour avoir cinq autoponts au niveau de Mbour. Il y a de grands carrefours. Si on y édifie des autoponts, cela va nous permettre de fluidifier la circulation au niveau du périmètre communal. Il s'y ajoute que ces autoponts, en plus de gérer la circulation, sont des infrastructures qui améliorent le cadre de vie, qui augmentent la sécurité et qui éclairent les quartiers. Cela va transformer radicalement le visage de notre commune’’, a assuré le premier magistrat de la capitale de la Petite Côte.

Sur cette lancée, ajoute Cheikh Issa Sall, ‘’des routes secondaires vont nous permettre de désengorger un peu la nationale. Il sera possible pour un Mbourois qui entre sur le périmètre communal, d'aller à Mbour Toucouleur, à Darou Salam et de ne pas emprunter la nationale. Il y aura deux routes secondaires qui vont nous permettre également de gérer les embouteillages au niveau de cette route’’, indique le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mieux encore, informe Macodou Niang, le 12e adjoint du maire de maire, ‘’le conseil municipal a autorisé les travaux et voté les fonds’’.

En effet, cela entre dans le cadre du projet ‘’Yessal Mbour’’, dont l’ambition déclinée par le maire est de positionner la commune parmi les villes les plus modernes. Dans ce cadre, plusieurs autres projets sont en cours. D’ailleurs, ce sont ces projets qui ont fait l’objet d’une visite de chantier effectuée par l’édile accompagné de ses collaborateurs durant la journée du samedi.

Ainsi, explique le maire, ‘’un nouveau centre d'état civil est en train d'être construit. Il va réunir toutes les conditions de sécurité et de commodités aussi bien pour l'administration que pour les usagers. Avec une dose de digitalisation, les Mbourois qui sont au niveau de la diaspora et hors du périmètre communal pourront avoir des prestations au niveau de l'état civil sans se déplacer’’. À cela s’ajoute la construction de salles de spectacle, d’un centre d'état civil, de sept salles de classe, d’un poste de santé, de travaux d'aménagement de l'esplanade de la plage, de la réhabilitation du terrain de basket du stade Caroline Faye, de la maison de la jeunesse, du camp de GMI, de la tribune du stade municipal, de la chaussée en pavé, de la réhabilitation du terrain de handball du Cdeps qui sont autant de chantiers qui, selon le maire Cheikh Issa Sall, vont changer le visage de la commune de Mbour qui représente 43 % du département.

Sur le plan sportif, des aménagements sont effectués au niveau du stade Caroline Faye afin d'améliorer le cadre. Dans cette dynamique, informe-t-il, ‘’avec un partenariat public-privé, nous avons réalisé une salle de sport ultra moderne. Le terrain de basket est aussi réhabilité avec la construction de tribunes pour permettre à nos équipes de basket de jouer dans de bonnes conditions. On a fait la même chose pour le handball au niveau du Cdeps. Nous voulons aussi doter Mbour de deux stades fonctionnels qui pourront permettre à nos équipes de recevoir dans de bonnes conditions’’.

Il estime que Mbour est le 2e centre sportif et le 3e département du Sénégal. ‘’Mbour-commune représente 43 % du département. On ne peut pas se contenter d'un seul stade. Il était donc nécessaire, pour la municipalité, de se doter d’un nouveau stade’’.