En Conseil des ministres hier, le président de la République a invité le ministre des Transports terrestres à accélérer la restructuration des réseaux de transport dans la région de Dakar et à intensifier le processus d'actualisation du plan de circulation (des camions, bus, taxis, véhicules de tourisme, cyclomoteurs et autres) dans la capitale. Il a aussi demandé au gouvernement de renforcer les ressources à l'entretien du réseau routier classé et d'engager une évaluation pragmatique et une réflexion stratégique sur la doctrine financière appliquée au Fonds d'entretien routier autonome (Fera).

Abordant le développement et le financement durable de l'entretien routier, Macky Sall a notamment magnifié la réalisation, depuis 2012, de près de 3 000 km de routes revêtues, de 7 000 km de pistes aménagées, de 23 ponts et de 289 km d'autoroutes réceptionnées (ou en cours), sans compter les 200 km d'autoroutes dont le financement est acquis, concernant l'axe Tivaouane - Saint-Louis.

Le chef de l'État a, en outre, demandé au ministre chargé des Infrastructures d'accélérer la mise en œuvre du Programme spécial de désenclavement.

Le chef de l'État a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives, les maires et les populations mobilisées pour l'accueil chaleureux lors de l'inauguration du Bus Rapid Transit (BRT) le 14 janvier 2024. Il a également adressé ses félicitations au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à l'Administration territoriale, aux maires des communes traversées, au Cetud, à l'Ageroute et à la société d'exploitation Dakar Mobility pour leur remarquable travail ayant permis la mise en service du BRT dans les délais. Ce moyen de transport moderne facilitera les déplacements et améliorera le cadre de vie dans les départements de Guédiawaye et de Dakar.

Par ailleurs, Macky Sall a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu hier nuit entre Gossas et Diourbel, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.