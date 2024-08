Transports Sénégal-Tchad 

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a reçu, avant-hier mardi, la ministre des Transports et de l’Aviation civile du Tchad, Fatime Goukouni Weddeye. Cette dernière, qui effectue actuellement une visite au Sénégal pour solliciter le soutien de Dakar à la candidature du Tchad au poste de directeur général de l’Asecna, a déclaré qu’elle est venue “s’inspirer” de la politique nationale des transports du Sénégal.

Ainsi, elle a salué les efforts du Sénégal dans la modernisation de ses infrastructures et de son système de transport. “Nous voulons développer un partenariat d’échanges et de partage d’expériences avec le Sénégal, qui a bâti un système de transport moderne à travers son aéroport international (AIBD), son Ter, son BRT et sa compagnie aérienne Air Sénégal. Nous voulons nous inspirer des textes et des procédures du Sénégal. Nous voulons savoir ce qui se fait ici dans le domaine des transports”, rapporte-t-on dans un communiqué du ministère sénégalais des Transports. El Hadj Malick Ndiaye s’est réjoui de l’intérêt du Tchad porté au Sénégal. “Le Tchad est un pays frère du Sénégal et peut compter sur l’expérience, l’expertise, la volonté et la générosité du Sénégal pour bâtir son système de transport.

Le Sénégal mettra à la disposition du Tchad ses différents experts dans le domaine du transport”, a-t-il indiqué. C’est dans ce sens qu’il a invité sa collègue à faire venir au Sénégal une mission d’experts pour s’imprégner des bonnes pratiques en matière de transport. “Les États africains doivent, entre eux, être en mesure de partager leurs expériences en matière de transport. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. L’Afrique, malgré sa diversité culturelle, constitue un même peuple”, a-t-il affirmé. Le ministre n’a pas manqué de souligner les projets de désenclavement du gouvernement du Sénégal. Pour lui, le désenclavement reste un grand défi pour les gouvernements africains.