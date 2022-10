Le projet de construction de la route Dande Maayo Nord et de 7 ponts a été scindé en deux lots. Le Lot 1 concerne l’axe Nguidjilone-Matam, sur une distance de 42 km. Les travaux du lot 1 sont exécutés par l’entreprise Sinohydro, pour un montant de 13,2 milliards de F CFA, selon un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Ce lot est financé par l’Etat du Sénégal et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Le second lot concerne l’axe Orofondé-Nguidjilone sur une longueur de 62 km.

Il est doté d’un montant estimatif de 18 milliards F CFA, financés par l’Etat du Sénégal et SFD. En plus de ces deux lots, il est prévu l’érection de 7 ponts. Les travaux seront exécutés par l’entreprise Matière, pour un montant estimatif de 30,1 milliards, financés par l’Etat du Sénégal et UK export Finance. Ces ponts concernent Agnam Ciwol long de 120,9 m ; Oréfondé long de 120,9 m ; Diowguel, 120,9 m ; Silla Djongto, 136,8 m ; Dondou, 136,8 m ; Ndouloumadji Dembe, 161,2 m ; Diamel, 102,6 m. Le démarrage des travaux est prévu après l'hivernage.