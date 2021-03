Une dame, épouse d’un trafiquant notoire de cocaïne, a été alpaguée de même que trois de ses complices. Elle continuait le business de son époux qui a été envoyé en prison pour trafic de drogue dure.

Des agents de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Docrtis) avaient démantelé un réseau de plusieurs trafiquants de drogue dure dont le cerveau était un Nigérian du nom de M. K., il y a de cela quelques jours.

Depuis lors, toute une bande croule en prison, en attendant leur procès. Croyant avoir mis fin à ce trafic dangereux, les hommes du commissaire Ibrahime Diop ont été étonnés de constater que le commerce illicite se poursuivait. Ils ont alors décidé de poursuivre l’enquête et de neutraliser le reste de la bande.

Exploitant des informations reçues de leurs indicateurs, ils se sont rendu compte que la personne qui est au cœur de ce trafic n’est personne d’autre que l’épouse de M. K. De la prison, ce dernier coache sa femme qui gère ses affaires. C’est ainsi que les enquêteurs l’ont localisée avant de mettre la main sur elle. Elle s’est identifiée au nom d’A. F. Diaw.

La descente inopinée chez elle, en sus de son arrestation, ont permis aux hommes en bleu de mettre la main sur trois boulettes de cocaïne d’une quantité de 11 g et une pierre de crack. Son arrestation a permis de mettre la main sur ses complices. Il s’agit de la dame N. Mboup et des deux hommes B. Aidara et F. T. Diouf.

Les investigations menées ont permis de savoir que le trafic se passait entre Ouagou Niayes, Niary Tally et Yoff ou ils ravitaillaient plusieurs clients en drogue dure. De plus, la dame A. F. Diaw est un repris de justice qui est connue des archives judiciaires de la police nationale.

En effet, informent nos sources, elle a été arrêtée en 2014 pour des faits similaires. Elle avait déjà purgé sa peine. Mais elle n’a apparemment rien appris de son séjour carcéral, puisqu’elle a recommencé son trafic.

Lors de son audition, avancent nos interlocuteurs, la principale mise-en-cause dans cette affaire de drogue dure a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle a soutenu devant les enquêteurs, travailler dans le secteur de la vente de produits cosmétiques. Qu’elle est aussi une consommatrice de drogue dure, depuis longtemps.

Toutes ces personnes ont été envoyées au procureur, au terme de leur période de garde à vue, pour les faits d’association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, et blanchiment de capitaux.

CHEIKH THIAM