La Nation a rendu, hier, un vibrant hommage aux trois soldats tués au Mali. L’occasion a été saisie par le ministre des Forces armées pour revenir sur les mesures d’accompagnement de l’État.

La cérémonie de levée de corps des trois militaires sénégalais décédés en opération extérieure au Mali, dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), le 21 février 2023, a eu lieu hier au quartier Dial Diop à Dakar.

Venu présider la rencontre, le ministre des Forces armées a confié que l’État va accompagner les familles des trois soldats tués dans le cadre des opérations de la Minusma. ‘’L’État a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et aussi de façon durable, indépendamment de ce qui est prévu par les Nations Unies. Je présente les condoléances de la Nation aux familles de ces jeunes soldats partis à la fleur de l'âge dans l'accomplissement de leur mission. La Nation leur sera éternellement reconnaissante. Cette tragédie nous rappelle, hélas, que le risque est inhérent à l'engagement du soldat et peut le conduire jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie ou les idéaux de paix et de liberté auxquels nous sommes profondément attachés’’, a indiqué Me Sidiki Kaba.

Il a annoncé que les soldats Eugène Idrissa Badhine Mingou, Ousseynou Diallo et Pierre Tama Boubane ont été élevés au rang de chevalier dans l’Ordre national du lion à titre posthume. ‘’Je rappelle que l’engagement du Sénégal, dans le maintien de la paix dans le monde, notamment dans la sous-région africaine, existe depuis l'Indépendance. Aujourd’hui et encore, ils sont près de 2 000 militaires sénégalais, hommes et femmes, qui sont déployés sur plusieurs théâtres, notamment avec des contingents en République centrafricaine, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Mali où nous venons d'enregistrer ces pertes, sans compter les gendarmes et les policiers.

Le Sénégal est présent au Mali pour contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans un pays frère auquel tout nous lie, l'histoire, la géographie, la culture. C'est un devoir pour nous de contribuer à l'atteinte de cet objectif et nous sommes plus que jamais engagés au service de la paix et de la stabilité en particulier dans notre sous-région dans le cadre de notre sécurité collective, conformément à nos options diplomatiques nationales’’, a-t-il indiqué.

Membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, les trois Jambars sont décédés à la suite de l’explosion d’un engin improvisé et cinq autres soldats ont été blessés dans cette attaque survenue, alors que les militaires sénégalais retournaient d’une mission de ravitaillement entre les localités d’Ogassagou et de Savaré. Le véhicule blindé à bord duquel les Casques bleus sénégalais avaient pris place a heurté un engin explosif improvisé à hauteur du village de Songobia.

Le détachement sénégalais déployé au Mali dans le cadre de la Minusma compte 850 militaires.

Le parcours des défunts

Né le 23 avril 1972 à Dakar, le maître Eugène Idrissa Badhine Mingou a été incorporé le 1er mai 1993, date à laquelle il a rejoint le 12e bataillon d'instruction de Dakar-Bango. Après sa formation initiale du combattant, il a été affecté au groupement de soutien de la Marine nationale, pour compter du 1er mai 1993, où il a suivi sa formation de qualification d'arme (FQA), spécialité fusilier marin commando (Fumaco).

Il est devenu matelot de 1re classe le 1er janvier 1995 et affecté à la compagnie des fusiliers marins commandos. Il y gravit progressivement les échelons. Il est titulaire du Certificat d'aptitude technique n°1, du Certificat d'aptitude technique n°2 et a été promu, respectivement, aux grades de quartier-maitre de 2e classe le 1er octobre 2002, de quartier-maître de 1re classe le 1er octobre 2005, de second-maître le 1er janvier 2015 et au grade de maître, depuis le 1er janvier 2018.

Il a servi dans les différentes escouades de fusiliers marins commandos comme grenadier voltigeur, chef d'équipe, chef de groupe, sous-officier d'ordinaire à la base navale Sud, sous-officier adjoint dans son escouade, chargé de l'organisation du service en base arrière. Il fut déployé à plusieurs reprises en Casamance, dans le secteur fluviomaritime de la zone militaire n°5. Titulaire du Brevet d'aptitude technique, il était inscrit au tableau d'avancement et devait passer au grade de premier-maître, le 1er octobre 2023.

Le maître Eugène Mingou a aussi eu une riche expérience en opérations extérieures. En effet, il a fait partie du 3e détachement sénégalais pour la Mission des Nations Unies au Liberia, en 2005, et a participé au 7e contingent sénégalais de la Mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour/Soudan (Unamid), dans la période du 15 janvier 2010 au 29 mars 2011, avant d'intégrer tout dernièrement le 11e détachement sénégalais pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (DETSEN11/Minusma).

‘’Partout où il est passé, il aura été noté comme étant un officier-marinier très engagé, discipliné et digne de confiance, participant activement à la vie de son unité. Il a toujours donné satisfaction à ses supérieurs. Son sens des responsabilités, son dévouement à la collectivité et la confiance de ses chefs lui ont valu sa sélection dans la composante Fumaco du DETSEN11/Minusma.

Engagé dans le théâtre malien depuis août 2022, il aura quasiment participé à toutes les missions assignées à la compagnie motorisée du Detsan à laquelle il appartenait, mais également à toutes les activités majeures de l'unité et du bataillon, jusqu'au matin du 21 février 2023 où il est désigné pour faire partie du convoi pour une mission de ravitaillement. Le maitre Eugène Mingou totalisait 29 ans, 9 mois et 20 jours de services effectifs’’, a confié le colonel Mathieu Diogoye Sène, Chef de la mission du Sénégal au Mali.

Le défunt caporal Ousseynou Diallo est né le 20 mars 1993 à Kaolack. Il a été incorporé le 1er septembre 2015, date à laquelle il a rejoint le 12e bataillon d'instruction de Dakar-Bango. Après sa formation initiale du combattant, il a été affecté au bataillon hors rang, le 1er janvier 2016. Jeune gradé, le caporal Diallo est titulaire du Certificat pratique tireur mitrailleur 12/7mm en 2016. Il a obtenu son Certificat d'aptitude technique n°1, spécialité infanterie pour compter du 26 août 2020, avant d'être promu au grade de caporal, le 1er juillet 2021.

‘’Il était en même temps titulaire d'un Certificat professionnel d'aide-technicien bureautique et d'un Brevet militaire de conduite véhicule léger et poids lourd, depuis novembre 2019. Très calme et discipliné’’, a témoigné le colonel Sène.

CHEIKH THIAM