Les patients souffrant de cancer et les drépanocytaires font partie des personnes à risque de la Covid-19. Ils présentent respectivement une baisse de l’immunité et des poumons fragilisés. C’est pourquoi l’hématologue, Docteur Fatou Samba Ndiaye, les exhorte à se faire vacciner contre le coronavirus.

C’est devenu une urgence ! La vaccination des cancéreux et des drépanocytaires contre la Covid-19 est fortement recommandée. Ces malades font partie des populations à risque. C’est pourquoi, Docteur Fatou Samba Ndiaye, hématologue à l’hôpital Dalal Jamm, exhorte les cancéreux, notamment les cancers du sein, à aller se faire vacciner.

Mais cette vaccination obéit à des règles. Car, explique l’hématologue, elle doit être faite avant tout début de chimiothérapie ou trois mois après les cures de chimiothérapie. ‘’Dans tous les cas, s’il est nécessaire, il faudra la faire entre deux cures espacées au moins de 15 jours. Il a été démontré que les populations qui ont un cancer, de manière particulière, présentent ce que l’on appelle un trouble de l’immunité ou une baisse de l’immunité. Donc, ils n’ont pas beaucoup de défenses par rapport à leur maladie même et par rapport à la chimiothérapie. C’est la raison pour laquelle nous les exhortons à aller se faire vacciner’’, annonce le docteur Fatou Samba Ndiaye.

Elle a fait face, hier, à la presse, après la réunion quotidienne du Comité national de gestion des épidémies (CNGE). Sa communication a porté sur deux cibles : les patients qui présentent un cancer de manière générale ou un cancer du sein en particulier. La seconde cible concerne les drépanocytaires qui, malheureusement, souligne-t-elle, sont en train de payer un lourd tribut pendant cette pandémie de Covid-19.

Pourquoi les drépanocytaires sont dans l’urgence

Pour ce qui est des drépanocytaires, elle soutient qu’ils font des infections régulières au niveau des poumons et ont déjà les poumons fragilisés dès la naissance. ‘’Donc, à partir de ces poumons fragilisés, ils vont faire fréquemment des infections dont le Sarcov-2. Ces infections qui peuvent être à germe banal ou spécifique ou Sarcov-2, peuvent engager un pronostic vital. Raison pour laquelle, de plus en plus, en milieu de pédiatrie, on assiste à des cas sévères de drépanocytaires enfants. Chez les adultes, il n’y a pas, à ce jour, de décès répertoriés pour la population drépanocytaire’’, précise le Dr Ndiaye.

Selon le médecin-hématologue, il faudra également vacciner les femmes enceintes atteintes de drépanocytose. ‘’La vaccination est obligatoire pour ces patientes, depuis quelques semaines. Chez ces femmes drépanocytaires et enceintes, il faudra insister sur la vaccination à partir du 4e mois de grossesse, pour éviter les complications sévères’’, fait-elle savoir. Avant d’ajouter que les drépanocytaires ont souvent un syndrome thoracique aigu. C’est, explique le Dr Ndiaye, l’une des formes particulières de crise douloureuse que ces malades font quand ils sont en crise.

’’Donc, dès qu’ils sentent la moindre douleur thoracique associée ou non à un syndrome grippal, il leur faudra aller rapidement se faire tester et se faire traiter’’, conseille-t-elle.

VIVIANE DIATTA