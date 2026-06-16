C’est confirmé, Sabri Lamouchi n’est plus le sélectionneur de la Tunisie. Au lendemain de la déroute contre la Suède (5-1), la Fédération tunisienne de football indique « qu'un accord a été officiellement conclu pour le limogeage » de l’entraîneur français.

Une décision inattendue après l’entrée en lice des Aigles de Carthage au Mondial 2026. Pour remplacer le technicien nommé en janvier dernier, l’instance ajoute que « des dispositions sont prises pour nommer Mondher Kebaier entraîneur de l'équipe nationale », lui qui avait déjà occupé ce poste entre 2019 et 2022.