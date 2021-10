La faculté des Lettres et sciences humaines (FLSH) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar compte organiser, en février 2022, un colloque international sur l’historique, le bilan et les perspectives de la recherche, annonce un communiqué reçu à l’APS.

’’La recherche scientifique à la faculté des Lettres et sciences humaines de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar : historique, bilan et perspectives’’, est le thème de ce colloque couplé à une exposition et prévu les 24 et 25 février 2022 à l’UCAD II", indique la même source. Elle souligne que la faculté des Lettres et sciences humaines envisage de réunir, autour de plusieurs panels, "des experts de tous bords, afin de discuter des conditions, modalités et objectifs de la recherche au XXIe siècle qui se voudrait responsive".

Dans cette perspective, les organisateurs ajoutent qu’un appel à contributions sera lancé en direction de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, afin de recueillir des avis d’experts sur la question de la prise en charge de la recherche scientifique à la FLSH. "Depuis 1960, la faculté des Lettres et sciences humaines a construit une longue tradition de recherche scientifique et de formation des élites nationales et africaines qu’il convient de revisiter et de vulgariser", ont-ils expliqué dans le communiqué.