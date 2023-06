Après les casses et les incendies que Dakar et sa banlieue ont connus ces derniers jours, le directeur général de la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged SA) et le Premier ministre étaient sur le terrain avant-hier nuit, pour constater de visu le travail effectué par les éboueurs. Ils ont nettoyé les déchets et résidus d’incendie. ‘’Aujourd’hui, nous avons pu mobiliser à peu près un millier de jeunes qui sont des agents du programme ‘Xeyu Ndaw Yi’, mais aussi des anciens de l’UCG et nous sommes content d’avoir eu une adhésion populaire autour de cette initiative, parce qu’en plus de ce millier de jeunes, nous avons eu à peu près 800 autres jeunes issus des quartiers de la zone des Parcelles-Assainies qui sont venus nous appuyer dans cet exercice et de manière spontanée.

Nous avons lancé ce programme de remise à niveau qui a nécessité la mobilisation d’engins importants, parce qu’il faut savoir que depuis quelques jours, il y a une interruption du système de nettoiement, ce qui a fait que beaucoup de dépôts se sont constitués dans les quartiers’’, a confié le DG Mass Thiam. Il a indiqué que c’est à l’occasion de lancer un message aux populations pour leur dire que leur standard téléphonique 202 123 est disponible pour qu’elle puisse signaler les dysfonctionnements qu’il y a eu dans le système de collecte.

‘’Nous sommes très contents et nous sommes engagés pour accompagner cette mise à niveau qui se fait actuellement ici aux Parcelles-Assainies, à Pikine, à Diamaguène, à la Médina et un peu partout à Dakar. On est en train de mettre en place l’ensemble du système de nettoiement au grand bénéfice des populations’’, a-t-il ajouté.

De son côté, le Premier ministre Amadou Ba a félicité la Sonaged pour ce travail d’assainissement, afin de permettre à la population de vaquer tranquillement à ses occupations. ‘’C’est des instructions qui ont été données et nous constatons qu’elles sont mises en œuvre et nous saluons aussi l’engouement qui accompagne cette action. Je suis passé spontanément pour faire le contrôle, mais je vois que les instructions sont correctement appliquées’’, a renseigné le PM.