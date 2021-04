Le Sénégal reprend le poste de président de la Commission de l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA), après l’avoir perdu en 2017, au profit du Niger, qui avait réussi à nommer Abdallah Boureima, le président sortant.

Le nouveau président, Abdoulaye Diop, prendra fonction en mai prochain, selon Emedia. La décision a été actée lors de la 22e session ordinaire tenue par visioconférence le 25 mars dernier. A l’occasion, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA avait également pris acte de l’expiration des mandats du président et des membres de la Commission de l’UEMOA, à compter du 8 mai 2021. Par ailleurs, la nomination des membres de la commission, sur proposition des chefs d’Etat et de gouvernement, interviendra au plus tard le 1er mai 2021.

"En exécution de cette diligence, deux actes additionnels portant respectivement nomination des membres de la Commission de l’UEMOA et du président de la Commission ont été signés, ce jour 14 avril 2021, par Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso, par ailleurs Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union", souligne le communiqué de presse parvenu à Emedia. Abdoulaye Diop, haut fonctionnaire sénégalais, a fait partie de tous les gouvernements depuis l’alternance politique qui a porté au pouvoir le leader du Parti démocratique sénégalais (PDS), Abdoulaye Wade, en 2000.

Créée le 10 janvier 1994, l’UEMOA a comme mission la réalisation de l’intégration économique des États membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.