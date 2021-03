L'Union des magistrats sénégalais (UMS) condamne avec la plus grande fermeté les ‘’menaces inadmissibles et inacceptables’’ contre un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Diourbel. ‘’Dans une déclaration diffusée par la presse ce samedi 27 mars 2021, le mouvement M2D s'en est pris à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Diourbel, nommément cité, qu'il accuse ‘d'obstruction’ tout en le tenant pour responsable des réactions qui pourraient découler de son ‘refus de libérer’ des personnes qu'il a inculpées et placées en détention, suite aux récentes manifestations survenues dans le pays.

L'Union des magistrats sénégalais (UMS) condamne avec la plus grande fermeté ces menaces inadmissibles et inacceptables, qui contribuent à fragiliser l'institution judiciaire’’, affirme l’UMS dans une note transmise hier à ‘’EnQuête’’. Elle rappelle que le respect de l'indépendance de la justice s'impose à tous les citoyens et acteurs sociaux, de quelque bord qu'ils puissent être. Elle exprime sa solidarité entière et son soutien total au collègue concerné et réitère l'appel fait à tous, à garder une attitude de ‘’neutralité et à ne céder à aucune pression’’ d'où qu'elle vienne.