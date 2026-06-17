Un menuisier arrêté pour viol

Une fillette de 15 ans, élève en classe de CM1, a été violée au sein même de son domicile familial, à Djiddah Grand Yoff. L'auteur présumé des faits, un menuisier du quartier, a été interpellé hier et placé en garde à vue pour viol et pédophilie. C'est une tante de la victime, I. Mendy, qui a déclenché l'alerte en se présentant spontanément avant-hier au commissariat d'arrondissement de Grand Yoff. Elle venait dénoncer les abus sexuels dont sa nièce, homonyme et âgée de 15 ans, aurait été victime de la part d'un voisin habitué de la maison. Entendue par les enquêteurs, la jeune fille a livré un récit glaçant. Le jour des faits, le suspect l'avait envoyée lui acheter des cigarettes.

À son retour, profitant du fait que la maison était déserte, il l'a surprise dans la chambre où elle se reposait. Après avoir verrouillé la porte, il l'a contrainte à subir une pénétration sexuelle. Son forfait accompli, le mis en cause a ouvert la porte et s'est retrouvé face à une voisine, A. M. Mendy, entrée fortuitement dans la demeure. Elle l'a surpris en train de refermer la braguette de son pantalon avant de se diriger vers les toilettes. Pénétrant dans la chambre, elle a découvert la fillette sur le lit, en état de détresse psychologique. La victime lui a alors relaté son agression.

L'affaire a aussitôt été portée à la connaissance de la tutrice de la mineure, qui a immédiatement saisi les autorités. Une réquisition a été adressée au directeur de l'Hôpital Général de Grand Yoff Idrissa Pouye, aux fins de faire procéder à un examen gynécologique complet de la victime. Les investigations ont permis l'interpellation rapide du suspect le lendemain. Il s'agit de D. Faye, né en 1987, menuisier, domicilié dans le même quartier de Djiddah Grand Yoff. Malgré des témoignages circonstanciés et des constatations matérielles accablantes, il nie catégoriquement avoir pénétré dans la chambre et abusé de la victime. Ce déni contraste avec sa réputation dans le voisinage, où il était déjà connu pour des affaires de mœurs antérieures et pour l'usage de chanvre indien. D. Faye a été placé en garde à vue pour viol et pédophilie.