Les expéditions mensuelles des premières doses du vaccin Johnson & Johnson acquis par l’Union africaine (UA) à travers l’Initiative Avat (African Vaccine Acquisition Trust) vers les États membres ont démarré jeudi. L’annonce a été faite par le président de l’UA, Cyril Ramaphosa, par ailleurs Président de la République d’Afrique du Sud, dans un communiqué de la Banque mondiale rendu public avant-hier.

Le président de l’Union africaine (UA), Cyril Ramaphosa, considéré comme le ‘’champion’’ de la lutte anti-Covid, a annoncé, jeudi, le début des expéditions mensuelles de vaccins acquis par l’UA/African Vaccine Acquisition Trust (Avat) vers les États membres de l'UA. ‘’Il s'agit d'un pas en avant capital dans les efforts de l'Afrique pour protéger la santé et le bien-être de sa population. En travaillant ensemble et en mettant en commun leurs ressources, les pays africains ont pu sécuriser des millions de doses de vaccins produites ici même en Afrique. Cela donnera un élan à la lutte contre le Covid-19 à travers le continent et jettera les bases de la reprise sociale et économique de l'Afrique’’, affirme M. Ramaphosa, par ailleurs Président de la République d’Afrique du Sud, dans un communiqué de la Banque mondiale rendu public avant-hier.

D’après la même source, les premiers envois mensuels sont arrivés jeudi, dans plusieurs États membres, et les envois se poursuivront pour un total de 6,4 millions de doses expédiées en août. ‘’Les expéditions mensuelles se poursuivront et augmenteront de manière continue, avec un objectif de livraison de près de 50 millions de vaccins avant la fin décembre. D'ici janvier, le nombre de vaccins distribués dépassera les 25 millions par mois. En collaboration avec l'Africa Medical Supplies Platform (AMSP), l'Unicef fournit des services logistiques et de livraison aux États membres’’, renseigne le communiqué.

Il convient de souligner que cette acquisition de vaccins est considérée comme ‘’une étape unique’’ pour le continent africain. Car c'est la première fois que l'Afrique entreprend une passation de marchés de cette ampleur impliquant tous les États membres. C'est également la première fois que les États membres de l'UA achètent collectivement des vaccins pour protéger la santé de la population africaine. Quatre cents millions de vaccins suffisent pour immuniser un tiers de la population africaine et amener l'Afrique à mi-chemin vers son objectif continental de vacciner au moins 60 % de la population. Les donateurs internationaux se sont engagés à fournir la moitié restante des doses requises dans le cadre de l'Initiative Covax. ‘’Le fait que ces doses de vaccin soient produites sur le continent africain, dans les installations d'Aspen Pharmacare à Gqeberha, en Afrique du Sud, est significatif. Cela fait partie de l'effort concerté des pays africains pour rallier le monde à soutenir la dérogation ADPIC pour le transfert de technologie et les ingrédients pharmaceutiques actifs afin de développer nos propres capacités de fabrication’’, lit-on dans le communiqué.

Il urge aussi de rappeler que l’initiative des États membres de l'UA pour mettre en commun leur pouvoir d'achat, (Avat) a été signé le 28 mars dernier. Un accord historique pour l'achat de 220 millions de doses du vaccin Covid-19 à injection unique de Johnson & Johnson, avec le potentiel de commander 180 millions de doses supplémentaires. ‘’Le vaccin Johnson & Johnson a été sélectionné pour ce premier approvisionnement groupé pour trois raisons : tout d'abord, en tant que vaccin à injection unique, il est plus facile et moins cher à administrer ; deuxièmement, le vaccin a une longue durée de conservation et des conditions de stockage favorables. Enfin et surtout, le vaccin est en partie fabriqué sur le continent africain, les activités de conditionnement et de finition ayant lieu en Afrique du Sud’’, renseigne le texte de la Banque mondiale.

2 milliards de dollars fournis par Afreximbank

L'accord avec Johnson & Johnson a été rendu possible grâce à une enveloppe de 2 milliards USD fournie par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), qui est également le conseiller financier et le conseiller en matière de transactions, le garant, le fournisseur de facilités de paiement par acomptes et l'agent de paiement.

‘’Le très faible accès aux vaccins a exposé l'Afrique à des troisième et quatrième vagues dévastatrices de Covid-19. Les taux de mortalité augmentent et les économies sont de plus en plus vulnérables. Nous sommes encouragés par le lancement réussi de ce programme de vaccination, qui contribuera à contenir la propagation du virus et à protéger des vies et des moyens de subsistance. Afreximbank est heureuse d'avoir contribué à l'achat historique de vaccins par Avat. Nous attendons avec impatience des jours meilleurs qui s'annoncent pour notre peuple grâce à cet effort’’, explique le président du Conseil d'administration d'Afreximbank, Benedict Oramah.

Pour sa part, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a estimé que cette acquisition est ‘’un moment de fierté’’ pour le continent. ‘’Les vaccins, partiellement fabriqués en Afrique du Sud, sont la preuve que la production locale et la mise en commun des achats, telles qu'envisagées dans la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), sont essentielles à la réalisation d'une reprise économique post-Covid plus durable à travers le continent’’, déclare le Dr Vera Songwe.

D’après elle, l'Afrique peut créer plus de 5 millions d'emplois supplémentaires, si davantage de produits de santé sont fabriqués sur le continent. Et des réunions techniques régulières des ministres africains des Finances, qui ont collaboré d'une ‘’manière sans précédent pour le rendre aujourd'hui possible’’, ont été coordonnées par la CEA.

MARIAMA DIEME