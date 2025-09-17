La 47e assemblée générale de l'Union du Clergé sénégalais (UCS) s’est ouverte hier dans la capitale du Nord. Une rencontre qui regroupe plus de 200 prêtres venus des sept diocèses du Sénégal. Ainsi, pendant trois jours en compagnie d’experts de différents secteurs, les pasteurs débattront autour du thème ‘’Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal’’. L’occasion a été saisie par monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, évêque de Saint-Louis, pour inviter tous les hommes et toutes les femmes à la paix.

La 47e Assemblée générale de l’UCS est un espace de dialogue, de réflexion et d'action pour bâtir les fondations d'une Eglise-Famille au service de tous. Une rencontre qui survient à un moment charnière pour l'Église sénégalais, puisque s’inscrivant dans la dynamique du Synode sur la synodalité et prolongeant la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest (Cerao), tenue à Dakar en mai 2025.

Pour l’évêque de Saint-Louis, les réflexions qui sortiront de la rencontre de Ndar seront appropriées et approfondies dans le contexte sénégalais. ‘’Ce qui se fait ici n'est pas nécessairement ce qui se fait dans d'autres pays, même si c'est la même foi qui nous unit. Ce que nous faisons au nom de notre foi, nous le faisons également en symbiose avec tous nos frères, toutes nos sœurs qui ne partagent pas la même foi, mais sont dans la même humanité et le même dynamisme, la même volonté pour servir les peuples et les sociétés. C'est cela que nous voulons également approfondir. Au mois de mai dernier, nous avons eu la grande rencontre de tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest. Un événement qui a été une grande joie pour le Sénégal, mais aussi une charge pour nous de traduire cela dans des faits, dans des démarches, dans la poursuite de ce qui se fait jusqu'ici, mais le faire au mieux’’, a déclaré Mgr Augustin Simmel Ndiaye.

Sans justice et paix, point de développement

Avant de rappeler que l’Assemblée synodale invite tout homme de bonne volonté à réfléchir sur la justice et sur la paix, principal thème de la 47e Assemblée générale de l’UCS. ‘’S'il n'y a pas la justice, tout est tronqué. S'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. La paix, c'est un don que nous recevons de Dieu que nous devons faire fructifier. C'est l'œuvre de chacun. Ce n'est pas seulement celle des autorités étatiques, c'est celle de chaque homme et de chaque femme. Chacun de nous doit être homme ou femme de paix, de salam, pour que notre terre devienne vraiment une terre de paix. C'est cela que nous voulons à travers ce grand rassemblement’’, a soutenu l’évêque de Saint-Louis.

Revenant sur le choix du thème, abbé Étienne Toussaint Tavarez, président de l'Union diocésaine de Saint-Louis a précisé qu’une telle démarche vise à répondre aux défis sociaux, politiques et spirituels que traversent le Sénégal. ‘’Il s'inscrit dans le contexte de notre pays qui a un regain de souffle nouveau pour le développement de tous les hommes. C’est pourquoi pendant trois jours, tous les prêtres réunis ici à Saint-Louis réfléchiront pour voir comment contribuer à porter notre pierre à l’édifice, à la construction de ce beau pays, le Sénégal et de cette belle église du Sénégal’’, a souligné l’abbé Tavarez.

Pendant les trois jours de conclave, les travaux qui seront introduits par d’imminents experts, s'articuleront autour de trois axes prioritaires : la synodalité dans le ministère presbytéral ; l'autonomie de l'Église locale et la justice et la paix au Sénégal. Les interventions seront approfondies autour de six ateliers thématiques pour aboutir à des résolutions concrètes.

Il faut noter que la cérémonie d’ouverture officielle a lieu, en présence des Mgr André Guèye, archevêque de Dakar, chargé du Clergé au sein de la Conférence épiscopale, Mgr Augustin Simmel Ndiaye, du gouverneur de Saint-Louis AlHassane Sall et de représentants des autorités civiles, religieuses et coutumières.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS