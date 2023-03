Dimanche dernier, l’ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré a sorti une lettre dans laquelle il a porté des accusations sur le régime en place. ‘’L’Unis soutient l’attitude circonspecte et interrogative de M. Hadjibou Soumaré relativement à la rencontre entre Marine Le Pen et le président Macky Sall. Cette rencontre, quoi qu’on en dise, n’est ni anodine ni dépourvue de visées politiques sur le plan intérieur et géopolitique. Elle survient suite au passage de M. Ousmane Sonko à RFI, un homme censé être un pestiféré des médias français, passage que le président Macky Sall a pu interpréter comme une manœuvre tactique d’ouverture de l’Élysée au discours du président du Pastef’’, lit-on dans un communiqué de l’Unis. L’organisation considère que ‘’la réception de Marine Le Pen, de ce point de vue, était la réponse du président Macky Sall.

Il s’en est suivi un voyage éclair en France de Macky Sall pour rencontrer Macron. La photo des deux, main dans la main, était éloquente. Macky et Macron ont ainsi montré qu’ils sont capables d’envisager une collaboration avec l’adversaire de leur allié, si cet allié venait à trahir leur pacte en soutenant leur propre adversaire irréductible, dans leurs pays respectifs’’. Par ailleurs, ‘’Marine Le Pen et Ousmane Sonko, deux personnalités qui font de la patrie le lit de leurs discours nationalistes, tous deux jugés de tonalité radicale et d’orientation opposée aux étrangers, ont fait de leurs passages respectifs, l’occasion de montrer qu’ils ne sont pas des leaders tabous et qu’ils sont capables de parler aux ennemis étrangers qu’on leur prête.

Ce jeu trouble, tenant compte des enjeux pour chacun lors des prochaines élections, est assez singulier pour ne pas être remarquable. Que des fonds soient utilisés pour huiler ce jeu de menaces n’est pas sans rappeler que Bongo a justement pu manipuler le jeu politique français par l’usage de ses mallettes pour appuyer en France un camp contre un autre, au gré de ses intérêts. La conquête et la conservation du pouvoir valent tous les jeux d’influences pour certains’’, analyse l’Unis.

...Pour cette organisation, ‘’les questions de M. Hadjibou Soumaré ne sont donc point dépourvues d’intérêt. Mieux, elles devraient interroger quels intérêts géopolitiques justifient cette rencontre entre Macky et Marine Le Pen ? Que penserait le chef de l’État sénégalais, si son opposant le plus irréductible était reçu par Macron à l’Élysée ? Ce serait vu comme une faute politique grave, un acte de trahison, une perfidie et une manœuvre de déstabilisation’’. Mieux encore, indique-t-on dans la note, ‘’le Sénégal n’a pas la tradition de recevoir des opposants politiques de pays amis ou partenaires. C’est pourquoi le président Sall, au-delà du démenti que de l’argent n’a pas été donné à Marine Le Pen, devrait donner une explication à cette audience avec la cheffe du FN.

Cela donnerait plus de lisibilité à son action et ses choix sur le plan diplomatique. Rien de ce qu’il fait comme président de la République dans le domaine des affaires étrangères ne devrait relever d’un choix émotif court, mais plutôt relever de l’intérêt national du Sénégal’’. Par conséquent, ‘’les menaces à l’endroit de M. Hadjibou Soumaré ne sont de ce point de vue qu’une tentative d’intimidation pour le mettre au silence. Son interpellation mérite plus de développements et moins de menaces. Un chef d’État doit être cohérent et sa politique claire et lisible pour ses citoyens. Son audience avec Marine Le Pen n’est ni claire ni cohérente et sème le doute. C’est cela qui fait le lit des supputations. Les acteurs politiques ont le droit de spéculer et de s’interroger sur ce choix’’.