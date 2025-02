Face à la multiplication des violations des droits des travailleurs dans plusieurs secteurs d’activité, l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) a décidé de réagir.

Un grand rassemblement est organisé ce vendredi 14 février 2025, à la Bourse du travail de la CNTS, à partir de 14 h 30. L’UNSAS invite tous ses membres, sympathisants et partenaires à se joindre à cette initiative. ‘’Il est temps de dire stop à ces violations et de défendre les droits de ceux qui méritent respect et dignité’’, a souligné le Bureau exécutif de l’Unsas.