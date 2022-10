Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a procédé, hier, au lancement officiel du projet Appui opérationnel gouvernement à gouvernement de l'USAID, dans le but de faciliter la mise en œuvre de programmes conjoints de développement avec le gouvernement du Sénégal.

Les accords gouvernement à gouvernement entre l'USAID et le Sénégal, selon une note parvenue à notre rédaction, sont conçus et financés conjointement dans le cadre d'un partenariat équitable, fondé sur des objectifs et initiatives partagés de développement. L'USAID et le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), le ministère de l'Éducation nationale (Men) et le ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) travaillent de concert pour apporter, à l'échelle du système, des améliorations fondées sur des besoins locaux et durables. L'USAID, poursuit le document, privilégie le développement piloté par les acteurs locaux, et reste attachée à travailler directement avec les populations, les institutions, les organisations, les entités privées et les collectivités locales.

...Ce projet quinquennal de 16 millions de dollars (environ 9,2 milliards de francs CFA), renseigne la même source, permettra de rationaliser les processus techniques, de réduire les obstacles à la mise en œuvre des programmes à l'échelle du système et de promouvoir les meilleures pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de projets de développement conjoints. Le projet soutiendra des initiatives visant à améliorer la santé des femmes et des enfants, la qualité de l'éducation des enfants, et augmentera l'accès à l'eau et à l'assainissement à travers le pays. Les accords gouvernement à gouvernement, conclut le document, sont un outil important de partenariat entre les États-Unis et le Sénégal, dans la perspective d'un Sénégal émergent.