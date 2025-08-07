Mamadou Mballo Ndiaye, chauffeur de profession et domicilié à Guédiawaye, a comparu devant le tribunal d’instance de Dakar. Il est poursuivi pour des faits d’usurpation de fonction. Il se serait fait passer pour un policier dans le quartier de Dieuppeul, en procédant à un contrôle d’identité illégal. À la barre, l’homme a nié catégoriquement, parlant plutôt d’un malentendu et de simples coïncidences de circonstance.

Les faits remontent au 30 juillet 2025, en début de soirée. Selon le ministère public, tout serait parti d’une scène qui s’est déroulée aux abords d’un bar situé à Dieuppeul. Le vigile des lieux, Idrissa Doumbouya, a expliqué qu’un homme s’est présenté à lui en exigeant de voir sa pièce d’identité. Méfiant, il a affirmé avoir aussitôt alerté un voisin habitué du quartier, lequel connaît bien les policiers du secteur. Les forces de l’ordre de Dieuppeul sont alors appelées. À leur arrivée, elles ont procédé à l’interpellation de Mamadou Mballo Ndiaye, qui se trouve encore non loin des lieux. Lors de l’enquête, Idrissa Doumbouya a déclaré que le prévenu s’était présenté comme un policier avant de demander à une jeune fille ses papiers. Celle-ci ayant refusé, exigeant qu’il décline d’abord son identité, Mamadou Mballo aurait insisté, ce qui a attiré l’attention des passants. Un policier en civil, présent dans les parages, a alors été sollicité. Ce dernier a rapidement compris que Mamadou Mballo Ndiaye n’était pas un agent de police et a procédé à son interpellation.

Devant les enquêteurs, le prévenu aurait admis avoir procédé à une ‘’séance de vérification d’identité’’, une version qu’il a contestée désormais devant le juge. ‘’Je ne me suis jamais fait passer pour un policier’’, a-t-il assuré, calme, mais ferme à la barre. ‘’J’étais simplement de passage. J’avais quitté Bène Tally pour aller à Castors, mais j’ai fait un détour par Dieuppeul où j’ai croisé des connaissances qui m’ont interpellé. C’est à mon retour que j’ai croisé le vigile’’, a-t-il poursuivi. Sur l’épisode de la jeune fille, supposée victime de cette prétendue tentative de contrôle d’identité, le prévenu s’est défendu : ‘’Je lui ai simplement demandé si elle avait une pièce d’identité. C’était une remarque, pas un ordre’’. Il a ajouté avoir seulement voulu éviter à la jeune fille une interpellation en cas de ‘’rafle’’ policière, arguant qu’elle lui avait semblé mineure.

La défense, assurée par Me Ndiogou Ndiaye, a dénoncé un manque flagrant de preuves. ‘’Aucun témoin n’a vu M. Ndiaye exhiber une carte de police ni se faire passer pour un agent de l’ordre. Tout repose sur des interprétations. Il était simplement dans les parages. Il peut y avoir une confusion’’, a souligné la robe noire. L’avocat a plaidé la relaxe au bénéfice du doute, et à défaut, a demandé une application bienveillante de la loi, soulignant que son client est un primo-délinquant, sans antécédents judiciaires. Mais pour le ministère public, les faits sont graves. Le procureur a insisté sur le fait que le prévenu est connu dans le quartier, particulièrement pour ses approches répétées envers de jeunes filles qu’il a interpellées sous prétexte de contrôle d’identité, avec pour objectif supposé de leur soutirer de l’argent. ‘’Même s’il a nié à la barre, il a reconnu les faits pendant l’enquête. Il y a une récidive comportementale, un mode opératoire. Il ne s’agit pas d’un simple malentendu’’, a déclaré le parquet, qui a requis deux mois de prison ferme.

Finalement, après en avoir délibéré, le tribunal a tranché. Mamadou Mballo Ndiaye est reconnu coupable d’usurpation de fonction, mais a écopé d’une peine de trois mois de prison avec sursis.

MAGUETTE NDAO